В 2018 году на рабочем месте погибли 23 человека, 46 были найдены умершими

В 2018 году на рабочих местах погибли 23 работника, еще 46 были найдены умершими на рабочем месте.

Как отмечают предприниматели, требования по охране труда сложные, и без знающего специалиста воплотить их на практике трудно. Многие предприятия не понимают значения охраны труда и ошибочно думают, что у них ничего опасного с работниками произойти не может.

С целью сокращения количества несчастных случаев на работе VDI начала просветительскую кампанию "Будь уверен, что работа безопасна".

28 марта в 12.00 VDI проведет на Привокзальной площади пресс-конференцию, на которой расскажет об этой кампании подробнее.

В пресс-конференции примут участие руководитель VDI Ренарс Лусис, гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс, завлабораторией гигиены и профзаболеваний института безопасности труда и здоровья среды Рижского университета Страдиньша Инесе Мартинсоне и директор персонала и администрации предприятия Cemex Линда Шедлере.