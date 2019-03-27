На зарплаты учителей в бюджете зарезервировано еще 5,5 млн евро

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс заявил, что с учетом уточненной информации о прибыли Банка Латвии и дивидендах Latvijas Loto можно предусмотреть еще 5,5 млн евро на зарплаты учителей. Таким образом, всего для этой цели резервировано уже более 7,07 млн евро, сказал Бондарс.