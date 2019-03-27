Ср, 27.03.2019
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На зарплаты учителей в бюджете зарезервировано еще 5,5 млн евро

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Школьная доска. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала 27 марта предложения о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро в государственном бюджете этого года из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы образования.

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс заявил, что с учетом уточненной информации о прибыли Банка Латвии и дивидендах Latvijas Loto можно предусмотреть еще 5,5 млн евро на зарплаты учителей. Таким образом, всего для этой цели резервировано уже более 7,07 млн евро, сказал Бондарс.

Ранее на увеличение зарплат учителей уже было зарезервировано 1,55 млн евро.

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