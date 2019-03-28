Красота и роскошь Недели моды в Москве: Зайцев, Юдашкин, Лиепа, Волочкова и другие...

Я неоднократно говорила о том, что для меня Москва - это особый город. Когда я прилетаю в Москву, всё вокруг начинает приобретать особый ритм, особое значение, появляются особенные ощущения… и даже воздух как-то по-другому пахнет.

Так сложилось, что в Москве у меня получались самые запоминающиеся интервью и случилась самая яркая любовь, которая перевернула моё сознание вверх тормашками.

Этот город не перестает удивлять своим размахом, величием, он насыщен различными культурными событиями.

Буквально несколько дней назад закончилась 25-я, юбилейная, Неделя моды в Москве, которая прошла в Гостином Дворе под лозунгом "Реновация".

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо отметить, что это событие действительно достойно называться одним из главных fashion-мероприятий весенней Москвы. Огромное количество именитых и уважаемых людей, политиков, звезд российского шоу-бизнеса, актеров и бизнесменов посетили эту Неделю моды. Как говорится,

нужно было постараться, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из селебрити лоб в лоб или не наступить кому-нибудь из них на ногу своим острым каблучком, уж слишком много их было.

Надо отметить, что открытие 25-й Недели моды было поистине грандиозным. Мне посчастливилось быть приглашенной на закрытый показ в честь праздничного открытия.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

На этом показе мод были собраны самые громкие имена в мире российской моды, дизайнеры, которые не требуют дополнительного представления.

Все они - обладатели престижной награды "Золотой манекен". Слава Зайцев, Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфёнова, Ирина Крутикова, Виктория Андреянова...

Лично меня всегда радуют fashion show от Славы Зайцева. Они словно пропитаны русским духом. Это выражается как в цветовой гамме костюмов, так и в вышивке, узорах, меховой отделке, а также таких аксессуарах, как кокошник.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Всё это выглядело очень ярко и празднично. Модели от Славы Зайцева не ходили по подиуму, а буквально плыли, как лебеди.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Сам маэстро, несмотря на свой преклонный возраст, с удовольствием вышел к гостям в конце показа - довольный и счастливый. Зрители не скупились на овации и цветы.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Ирина Крутикова, которая многие годы работает с мехом и создаёт меховые шедевры, а не просто шубы и изделия из меха, открыла свой показ выступлением нашей именитой землячки - балерины Илзе Лиепы.

Илзе танцевала на подиуме в роскошной шубе. Благодаря дизайну мехового изделия в танце балерина походила на прекрасную свободную птицу.

Честно говоря, зрелище действительно было волшебно-красивым, и аплодисменты зрителей не заставили себя долго ждать.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо отметить, что мех - это один из излюбленных материалов российских дизайнеров. Я думаю, все слышали о крепких русских морозах, поэтому шубы в России - это не только предмет роскоши и красоты, но и жизненная необходимость. Марка DuetFur продолжила меховую тему и представила свою новую пушистую коллекцию. Хочется сказать, что