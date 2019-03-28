Красота и роскошь Недели моды в Москве: Зайцев, Юдашкин, Лиепа, Волочкова и другие...
В российской столице прошла 25-я Неделя моды, на которой побывала известная в Латвии персона Елена Грицук. О том, что и кого она там увидела и какое впечатление на нее произвело это грандиозное событие в мире моды Москвы, читайте в эксклюзивном материале для Русского TVNET.
Я неоднократно говорила о том, что для меня Москва - это особый город. Когда я прилетаю в Москву, всё вокруг начинает приобретать особый ритм, особое значение, появляются особенные ощущения… и даже воздух как-то по-другому пахнет.
Так сложилось, что в Москве у меня получались самые запоминающиеся интервью и случилась самая яркая любовь, которая перевернула моё сознание вверх тормашками.
Этот город не перестает удивлять своим размахом, величием, он насыщен различными культурными событиями.
Буквально несколько дней назад закончилась 25-я, юбилейная, Неделя моды в Москве, которая прошла в Гостином Дворе под лозунгом "Реновация".
Надо отметить, что это событие действительно достойно называться одним из главных fashion-мероприятий весенней Москвы. Огромное количество именитых и уважаемых людей, политиков, звезд российского шоу-бизнеса, актеров и бизнесменов посетили эту Неделю моды. Как говорится,
нужно было постараться, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из селебрити лоб в лоб или не наступить кому-нибудь из них на ногу своим острым каблучком, уж слишком много их было.
Надо отметить, что открытие 25-й Недели моды было поистине грандиозным. Мне посчастливилось быть приглашенной на закрытый показ в честь праздничного открытия.
На этом показе мод были собраны самые громкие имена в мире российской моды, дизайнеры, которые не требуют дополнительного представления.
Все они - обладатели престижной награды "Золотой манекен". Слава Зайцев, Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфёнова, Ирина Крутикова, Виктория Андреянова...
Лично меня всегда радуют fashion show от Славы Зайцева. Они словно пропитаны русским духом. Это выражается как в цветовой гамме костюмов, так и в вышивке, узорах, меховой отделке, а также таких аксессуарах, как кокошник.
Всё это выглядело очень ярко и празднично. Модели от Славы Зайцева не ходили по подиуму, а буквально плыли, как лебеди.
Сам маэстро, несмотря на свой преклонный возраст, с удовольствием вышел к гостям в конце показа - довольный и счастливый. Зрители не скупились на овации и цветы.
Ирина Крутикова, которая многие годы работает с мехом и создаёт меховые шедевры, а не просто шубы и изделия из меха, открыла свой показ выступлением нашей именитой землячки - балерины Илзе Лиепы.
Илзе танцевала на подиуме в роскошной шубе. Благодаря дизайну мехового изделия в танце балерина походила на прекрасную свободную птицу.
Честно говоря, зрелище действительно было волшебно-красивым, и аплодисменты зрителей не заставили себя долго ждать.
Надо отметить, что мех - это один из излюбленных материалов российских дизайнеров. Я думаю, все слышали о крепких русских морозах, поэтому шубы в России - это не только предмет роскоши и красоты, но и жизненная необходимость. Марка DuetFur продолжила меховую тему и представила свою новую пушистую коллекцию. Хочется сказать, что
помимо креативных дизайнерских решений были продемонстрированы и роскошные классические модели, в которых запросто можно отправиться на прием к английской королеве.
Это подтвердили и звёзды российского шоу-бизнеса, которые с удовольствием прошлись по подиуму в изысканных шубах - Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова.
Увидев Анастасию Волочкову на подиуме, я предвкусила знаменитый шпагат балерины, но, к сожалению, кроме белозубой улыбки и демонстрации шубы, Настя ничего не показала.
Валентин Юдашкин восхитил всех рядом вечерних платьев и костюмов из своей коллекции. Были и элегантные элементы кружева, расшитого золотом, и вечерние платья, которые своим блеском смогли затмить всех присутствующих звёзд.
Что касается верхней одежды в коллекции Валентина Юдашкина, то здесь хочется отметить лаконичность кроя и многослойность.
Из аксессуаров запомнились головные уборы в виде черных платков, которые вызывали ассоциацию с покорными кавказскими девушками.
Этот головной убор смотрелся очень необычно и эффектно в сочетании с вечерним туалетом. Некоторые модели в летящих воздушных платьях от Юдашкина напоминали богинь или цариц только что спустившихся с Олимпа.
Татьяна Парфёнова представила свою андрогинную коллекцию одежды, напрочь стерев грань между женскими и мужскими признаками. Смело, аскетично и немного мрачновато.
Также одним из закрытых показов Недели моды в Москве стало модное шоу от Виктории Андреяновой. Дизайнера пришла поддержать ее звёздная сестра - знаменитая телеведущая Екатерина Стриженова.
Показ Виктории получился действительно королевским. Манекенщицы шагали по красной дорожке, а в качестве главного аксессуара выступали короны.
У некоторых моделей они располагались как украшение на голове, а у кого-то присутствовали в виде броши, приколотой к одежде.
Кстати, пригласительные также были оформлены в виде бумажной короны. Так что все присутствующие дамы смело могли примерить королевский головной убор, чем и воспользовались.
Хотелось бы отметить буйство цветов и красок в коллекции Андреяновой, а также многослойность и по большей степени монохром.
Женственность и величие показу придавали и огромные банты, которые были повязаны на хрупких шеях манекенщиц.
В таком образе незамеченной остаться невозможно.
Игорь Чапурин представил свою женственную и элегантную коллекцию. На экране были изображены красные розы - как символ любви и красоты. Монохром и лаконичность кроя - просто, но изысканно. Всеми любимая классика в современном исполнении.
Вечерние комбинезоны от Чапурина так и хочется побыстрее надеть и выйти в них в свет, чтобы блистать. Удобно, элегантно и со вкусом.
Чёрный цвет в коллекции Игоря Чапурина приобретает огромное количество значений, он играет множеством оттенков в зависимости от ткани, аксессуаров, кроя и отделки.
Чёрный цвет в сочетании с золотом или серебром всегда выглядит нарядно и благородно. "Благородно", - вот как бы я описала одним словом эту коллекцию. Красное платье на манекенщице в конце шоу словно олицетворяло красные розы, которые сияли на заднем экране подиума. Казалось, у Чапурина все продумано до мелочей. Было Красиво.
Хочется несколько слов сказать и о приватном показе от Faberlic Couture.
Размах этого шоу занял аж два зала, превратив их в один большой роскошный подиум. Особую атмосферу показу придавали декорации.
Модели будто ходили в стенах какого-то итальянского дворца.
Надо отметить, что на этот показ пришло огромное количество звездных гостей. Среди них были замечены Равшана Куркова, Аврора, Ида Галич, Елена Летучая, Елена Борщёва, Анатолий Цой, Айза Анохина и многие другие.
Коллекция от Faberlic Couture словно дышала женственностью, загадкой, роскошью и вдохновением. Глядя на подиум, мне хотелось приобрести каждое второе платье, представляя, как классно я смотрелась бы в этих нарядах. Аккуратные нежные силуэты костюмов, летящие воздушные ткани, соблазнительный блеск вечерних нарядов.
Женщина в образе от Faberlic Couture - сексуальна, умна и любит эксклюзив. Дизайн-команда марки переосмыслила древние символы: так,
узелковый орнамент, который появился тысячелетия назад, стал на тончайших комбинезонах принтом - он выглядит словно татуировкой на женском теле.
А полем для многозначных вышивок стали брючные костюмы актуальных силуэтов, статуарные платья для красных ковровых дорожек и дерзкие мини. Над всеми орнаментами работала международная команда художников-иллюстраторов.
Все шесть дней Недели моды в Москве пролетели как одно мгновение. Приятное послевкусие и ощущение праздника живет во мне до сих пор! Сейчас и в нашей столице началась Неделя моды, так что мой пристальный взгляд теперь обращён на наших латвийских дизайнеров и гостей модного мероприятия.