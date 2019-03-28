Председателем правления LTV назначен Эйнарс Гиелс

На должность члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания НСЭСМИ назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу.

На вакантные должности в правлении LTV было подано 36 заявлений, до последнего тура конкурса дошли шесть претендентов.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 года НСЭСМИ выразил недоверие председателю правления LTV Ивару Белте и члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову. НСЭСМИ указал, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.