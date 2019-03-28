В Брунее за гомосексуализм будут насмерть забрасывать камнями

Изменения в уголовном законе вступят в силу 3 апреля.

В законе также указано, что наказание в этом случае будет исполнять группа мусульман.

В 2014 году Бруней стал первой страной юго-восточной Азии, которая начала вводить закон шариата.

Изменения в законах вводятся постепенно.

О новых изменениях сообщалось уже в декабре прошлого года - власти опубликовали соответствующую информацию на сайте генпрокуратуры Брунея.

Закон шариата в стране также предусматривает, что за кражу виновным грозит наказание в виде отрубания руки.

Защитники прав людей и международные организации уже ранее выразили возмущение по поводу введения закона шариата в стране.