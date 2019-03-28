Как похожи! Елена Малышева впервые показала свою маму

Уже 20 с лишним лет Елена Малышева каждое утро рассказывает с экрана, как оставаться здоровыми. О чем она только не вещала! А один из новых выпусков программы "Жить здорово!", как стало известно, будет посвящен особенностям обустройства квартиры для людей преклонного возраста. И в нем впервые перед зрителями появится мама телеведущей Галина Александровна.