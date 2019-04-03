"Её злость выражалась в слезах". Девочка не говорила до пяти лет, решение было неожиданным

"Мы все работали над развитием речевого аппарата, делали исправляющие упражнения - язычок она вытягивала и прочее, а про слух не было и мысли. Кто бы мог подумать? Ребенок не был глухой, даже шепотом если разговаривали, она реагировала - просто все слышала неправильно.

Получается, она так говорила, потому что так слышала, а речевой аппарат здесь был совсем ни при чем", - вздыхая, говорит мама.

Сама девочка признается, что уже и не помнит, как она начала говорить и как было до того. А мама вспоминает, как Аня расстраивалась, даже злилась, что ее не понимают: "Ее злость выражалась в слезах, потому что по-другому она не могла рассказать".

Мама девочки не знает, насколько это был уникальный случай, но теперь допускает, что нарушения слуха - вполне распространенная причина проблем с речью.

Со своей стороны добавим, что нарушение слуха - вполне частый случай в Латвии. По сообщениям руководителя Детского центра слуха Сандры Кушке, три-четыре ребенка из 1000 новорожденных имеют непроходящие нарушения слуха.

Услуги Детского центра слуха доступны детям бесплатно, с направлением от семейного врача. Центр приглашают посетит детей всех возрастов, если:

у ребенка нет слуховых реакций;

не наблюдается соответствующее возрасту развитие речи;

получен отрицательный ответ после скрининга слуха (до трех месяцев);

не был сделан скрининг слуха после рождения;

нарушено общее развитие;

есть генетические отклонения.

Также существует расхожее мнение, что в Латвии около 30 000 человек с нарушениями слуха, однако в обществе Sadzirdi.lv это число ставят под сомнение, потому что оно не меняется уже лет 40, и никто так и не выяснил, откуда оно.

В Северных странах, например, считается, что нарушения слуха есть у каждого десятого жителя - так, в соседней Эстонии таких около 200 000 человек, поэтому в Sadzirdi.lv считают, что в Латвии людей с нарушениями слуха могло бы быть порядка 280 000.