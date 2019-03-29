Тюрьма Браса закрыта: TVNET заглянул за её стены и решетки
1 апреля - официальная дата закрытия Брасовской тюрьмы. TVNET побывал в помещениях исправительного заведения. Сегодня заключенные уже переведены и вывезены в другие латвийские места заключения, в камерах тишина и пустота, работники загружают мебель в грузовики, которые припаркованы у помещений, где было налажено швейное производство. На территории площадью почти полтора гектара - тишина.
Решение о закрытии тюрьмы было принято из соображений экономии - в Управлении мест заключения прогнозируют, что таким образом удастся сэкономить 3,5 млн евро. Эти деньги будут направлены на улучшение инфраструктуры других мест заключения и увеличение зарплат сотрудникам латвийских тюрем.
История тюрьмы Браса начинается в 1905 году. За долгие годы эти кирпичные стены были местом отбывания наказания как для мужчин, так и для женщин и несовершеннолетних.
В последствии и до сегодняшнего дня Брасовская тюрьма была исправительный заведением закрытого типа, в котором содержались мужчины, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также заключенные, переведенные из тюрем частично закрытого типа за грубое или систематическое нарушение режима.
Галерея: Прогулка TVNET по территории Брасовской тюрьмы
Нас ведут по коридорам тюрьмы, мы заходим в камеры, пытаемся взобраться на второй ярус тюремной кровати. Старые, неотремонтированные камеры выдают историю заключения своих обитателей. За каждым осужденным стоит личность, история жизни. У каждого заключенного есть свои причины, почему он оказался здесь, - подчеркивают работники тюрьмы.
Начальник Управления мест заключения Илона Спуре подчеркивает - закрытие Брасской тюрьмы целесообразно с точки зрения уменьшения затрат из государственного бюджета, а также будет способствовать безопасности общества.
"Пришло время сделать новый шаг в развитии тюремной системы в Латвии. Безопасная и современная инфраструктура тюрем не только обеспечивает заключенных международно принятыми правами, но и увеличивает безопасность персонала и всего общества в целом. У работников исправительных заведений также есть права работать в современной и безопасной среде. Считаю, что публично прозвучавшие призывы перераспределить финансирование, предусмотренное на строительство Лиепайской тюрьмы, ничто иное, как серьезные угрозы внутренней безопасности", - прокомментировала она.
Достаточно часто в тюрьму попадают взрослые с низким уровнем образования.
Бывали случаи, когда взрослые осужденные не умели писать и читать.
Всё это осложняет работу персонала и процессы ресоциализации. Заключенных из тюрьмы Браса переводят в другие тюрьмы так, чтобы они смогли продолжить ранее начатое обучение - в этом учебном году в этом рижском месте лишения свободы образование получали 98 осужденных. Большая часть из них получала основное образование, есть и те, кто учится в 9 и 12 классах.
Сегодня в старых, несовременных помещениях закрывающейся тюрьмы Браса, которые были отведены под тюремную школу, осталась висеть лишь меловая доска.
Раньше, десятки лет назад, никто не думал о том, что человека, находящегося в тюрьме, надо обучать, работать над его ресоциализацией. Так, чтобы когда он вышел на свободу, он был готов к жизни вне решеток, так, что бы не случился рецидив, - объясняют сотрудники тюрьмы.
Персонал тюрьмы также переведут на работу в другие места отбывания наказаний. Решение о дальнейшей судьбе тюремной территории и зданий будет принимать Министерство юстиции.
В данный момент работники завершают перевозку всех вещей и уборку территорий.
TVNET пообщался с сотрудниками тюрьмы и готов рассказать о быте обитателей исправительного заведения. Свадьбы за решеткой, работа парикмахером и поваром, искусство на стенах камер, нелегальные татуировки и режим дня заключенных. Читайте на TVNET уже на следующей неделе!