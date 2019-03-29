Тюрьма Браса закрыта: TVNET заглянул за её стены и решетки

Решение о закрытии тюрьмы было принято из соображений экономии - в Управлении мест заключения прогнозируют, что таким образом удастся сэкономить 3,5 млн евро. Эти деньги будут направлены на улучшение инфраструктуры других мест заключения и увеличение зарплат сотрудникам латвийских тюрем.

История тюрьмы Браса начинается в 1905 году. За долгие годы эти кирпичные стены были местом отбывания наказания как для мужчин, так и для женщин и несовершеннолетних.

В последствии и до сегодняшнего дня Брасовская тюрьма была исправительный заведением закрытого типа, в котором содержались мужчины, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также заключенные, переведенные из тюрем частично закрытого типа за грубое или систематическое нарушение режима.

Галерея: Прогулка TVNET по территории Брасовской тюрьмы

Нас ведут по коридорам тюрьмы, мы заходим в камеры, пытаемся взобраться на второй ярус тюремной кровати. Старые, неотремонтированные камеры выдают историю заключения своих обитателей. За каждым осужденным стоит личность, история жизни. У каждого заключенного есть свои причины, почему он оказался здесь, - подчеркивают работники тюрьмы.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Начальник Управления мест заключения Илона Спуре подчеркивает - закрытие Брасской тюрьмы целесообразно с точки зрения уменьшения затрат из государственного бюджета, а также будет способствовать безопасности общества.

"Пришло время сделать новый шаг в развитии тюремной системы в Латвии. Безопасная и современная инфраструктура тюрем не только обеспечивает заключенных международно принятыми правами, но и увеличивает безопасность персонала и всего общества в целом. У работников исправительных заведений также есть права работать в современной и безопасной среде. Считаю, что публично прозвучавшие призывы перераспределить финансирование, предусмотренное на строительство Лиепайской тюрьмы, ничто иное, как серьезные угрозы внутренней безопасности", - прокомментировала она.

Достаточно часто в тюрьму попадают взрослые с низким уровнем образования.

Бывали случаи, когда взрослые осужденные не умели писать и читать.

Всё это осложняет работу персонала и процессы ресоциализации. Заключенных из тюрьмы Браса переводят в другие тюрьмы так, чтобы они смогли продолжить ранее начатое обучение - в этом учебном году в этом рижском месте лишения свободы образование получали 98 осужденных. Большая часть из них получала основное образование, есть и те, кто учится в 9 и 12 классах.

Сегодня в старых, несовременных помещениях закрывающейся тюрьмы Браса, которые были отведены под тюремную школу, осталась висеть лишь меловая доска.

Раньше, десятки лет назад, никто не думал о том, что человека, находящегося в тюрьме, надо обучать, работать над его ресоциализацией. Так, чтобы когда он вышел на свободу, он был готов к жизни вне решеток, так, что бы не случился рецидив, - объясняют сотрудники тюрьмы.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Персонал тюрьмы также переведут на работу в другие места отбывания наказаний. Решение о дальнейшей судьбе тюремной территории и зданий будет принимать Министерство юстиции.

В данный момент работники завершают перевозку всех вещей и уборку территорий.