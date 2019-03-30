Сб, 30.03.2019
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Лаурис Дарзиньш, хоккеист

Peugeot врезался в стоявшую тракторную технику. Водитель погиб

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу, 29 марта, в Какюкрогсе Цесисского края в автоаварии погиб водитель, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В 17.25 на дороге Рига-Сигулда-граница с Эстонией (Вецлайцене) водитель автомашины Peugeot врезался в стоявшую тракторную технику Caterpillar.

Водитель Peugeot от полученных травм погиб, а человек, находившийся в тракторе, получил травмы.

Всего в пятницу зарегистрировано 78 ДТП, в которых пострадали семь человек. За превышение скорости оштрафованы 272 водителя, 14 водители вели автомашину в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушения правил дорожного движения оформлено 633 протокола.

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