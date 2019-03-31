Трамп оправдан? Или просто "отпущен за недостатком улик"?

В англоязычном мире март кончается бурно. Если выход Великобритании из ЕС 29 марта мало кто мог себе представить (и действительно, его не случилось, по крайней мере, пока), то результаты расследования Мюллера оказались несколько менее предсказуемыми.
Из обнародованного 24-го числа Доклада спецпрокурора явствует, что улик, достаточных для обвинения президента в госизмене, комиссия по расследованию не обнаружила.
Ясно, что первым отреагировал президентский Twitter - торжествующим щебетом. Хотя ситуация далеко не однозначна.
И, похоже, не прояснится она в полной мере даже когда доклад комиссии Мюллера будет целиком опубликован, чего до сих пор не случилось, и на чем сильно настаивает дембольшинство в Конгрессе.
Впрочем, официальное заключение Генерального прокурора Уильяма Барра (двумя днями ранее получившего Доклад от команды Мюллера на ознакомление) содержит прелюбопытный пассаж:
"Улики, собранные расследованием, недостаточны для обвинения президента США. Тем не менее, хотя Доклад и не содержит указаний на противоправные действия президента, он не реабилитирует его".
Ясно, что во всем - довольно лаконичном - тексте Уильяма Барра демократам в Конгрессе эта фраза по душе пришлась больше всего.
Ведь в остальных фактах, приведенных там же, никто не сомневался и прежде: вмешательство РФ в выборы 2016 года действительно имело место - как в виде дезинформационной кампании в соцсетях, так и хакерских атак, результатом которых стало похищения документов с сервера Демпртии.
А то, что произошло это с ведома (и благословения) людей из предвыборной команды - факт, подтвержденный и расследованием Мюллера, и судебными процессами последнего года.
Иное дело степень причастности к действиям этих лиц самого Трампа-кандидата. Она так и осталась невыясненной.
Отсюда и осторожность - как "последнего слова" Мюллера, так и реакции Барра. По звучанию они обе напоминают известную формулировку: "отпущен за недостатком улик".
В свою очередь, Трамп определенно переборщил, взяв тон оскорбленной добродетели.
"Расследование спровоцировано политическим оппонентами, - заявил президент, - и за это должен кто-то ответить".
Натурально, кто-то должен. Но неужели Трампу неизвестно, кто уже сегодня это делает, отбывая тюремное наказание? Ведь их имена у всей Америки на слуху.
Виновный №1. Майкл Флинн, первый советник Трампа по нацбезопасности (тот самый, что попросился в отставку спустя 22 дня по вступлении в должность) признал, что солгал ФБР об отсутствии у него личных контактов с заинтересованными лицами из РФ, в том числе и должностными;
Виновый №2. Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа. Признал себя виновным - в том числе и во лжи под присягой Конгрессу. За нее, а также за финансовые махинации и неуплату налогов получил три года тюрьмы;
Виновный №3. Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа. За особо тяжкие финансовые преступления лишен свободы на семь с половиной лет.
Так что воистину на слова Трампа: "Стыдно, что страна должна пережить подобное" можно, как он сам же посоветовал, "посмотреть с другой стороны".
Именно так и склонны смотреть демократы. Как и разделяющий их точку зрения медийный мэйнстрим Соединенных Штатов. И председательствующая демфракцией Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, и первое лицо демменьшинства в Сенате Чак Шумер призвали Уильяма Барра выступить в Конгрессе.
Пока же этого не произошло, ведущий колумнист The New York Times Дэвид Леонхардт подытожил "сухой остаток" расследования Мюллера для широкой публики:
1. Россияне действительно вмешались в выборы 2016 года;
2. Осведомленные лица штабе Трампа-кандидата это вмешательство приветствовали;
3. Трамп регулярно пытался приуменьшить степень контактов, которые его доверенные лица имели с заинтересованными лицами из РФ и других зарубежных стран;
4. Об утечке информации с сервера демпартии на WikiLeaks в штабе Трампа-кандидата знали заранее. Есть свидетельство, что один из штабистов - Роджер Стоун - сообщил об этом коллегам за день перед "сливом";
5. В ходе кампании Трамп поручил Коэну "отблагодарить" за молчание небезызвестную даму, в чем Коэн признался на следствии и подтвердил на суде;
6. Не только руководитель кампании - Манафорт - оказался мошенником международного масштаба; один из штабистов Трампа - Пападопулос - также угодил за решетку в 2018 году, хотя и не за столь крупные мошеннические операции.
Естественно, мнение протрамповских медий диаметрально противоположно.
Наблюдая же этот новый виток внутриполитической борьбы в США со стороны, предпочту согласиться с главой Комитета по юстиции Палаты представителей Конгресса Джерри Надлером, заметившим, что расследование Мюллера "содержит больше вопросов, чем ответов".
Из этих вопросов по крайней мере два занимают американцев более остальных.
Во-первых, по какой такой причине ни в чем не виновный и ни к чему не причастный Трамп не только беспрестанно злословил по поводу расследования, но и старательно избегал контактов с проводившим его следователями?
И, во вторых, отчего же на пресс-конференции в Хельсинки после беседы с Путиным за закрытыми дверями президент США имел такой жалкий вид?
Ведь вовсе не нужно было быть сторонником теории заговоров для того, чтобы после той пресс-конференции предположить наличие у Путина компромата на американского коллегу. Не говоря уж о том, что "странная любовь" Трампа к Путину очень уж бросалась в глаза.
На оба вопроса пока можно ответить лишь предположительно. Пришедший в большую политику из мира бизнеса Трамп, похоже, рассматривает управление государством как руководство холдингом, где президента обыкновенно никто не контролирует - если (и пока) не возникает вопросов у фискальных структур.
По этой же причине иметь дело с авторитарными правителями Трампу привычнее и милее, чем с демократическими правительствами, в которых важные решения не принимаются единолично.
Ведь с диктаторами все куда как просто: сбежались, быстренько все "порешали", и разбежались.
И на чем сговорились, того и можно ожидать - если, конечно, не "кинут", что не гарантируется. Но всяко - понятнее, чем утомительная "возня" с демократиями.
Например, на встречи с тем же Кимом Трамп всякий раз отправлялся если и не с большим воодушевлением, то уж точно не как на казнь. Никак не сравнить с тем напряжением, что чувствовал президент США во время встречи с руководством ЕС и саммита НАТО в Брюсселе.
Чем же "околдовал" Трампа Путин - вопрос действительно хороший. Впрочем, не стоит забывать: там, где президент РФ начинал свою карьеру, методам психовоздействия учили специально.
Трамп же, в свою очередь, имеет выраженную слабость: подростковое тщеславие и неравнодушие к лести, даже не слишком изощренной. Все мы наблюдали, как "клевал" президент США на лошадиные дозы этой лести прошлым летом в Варшаве. Где, понятно, никаких "крючков" в "наживку" упрятано не было...
Но все это, повторяю, пока что не более чем предположения. Возможно, их в какой-то степени прояснит независимое расследование, проводимое Конгрессом.
И напоследок - несколько финальных цифр по расследованию Мюллера. За все его время было допрошено 500 человек и столько же выдано ордеров на обыски. Обвинения были предъявлены 34-м физическим лицам, 26 из которых - граждане РФ. В точности еще не подсчитанные расходы на расследование из федерального бюджета составили никак не менее 25 млн.$; впрочем, по некоторым данным могли они "подойти" даже к 35-ти миллионам.
Правда, один только приговор Полу Манафорту вернул в федеральный бюджет 42 млн.$ в виде штрафных санкций. Так что совсем уж убыточным расследование Мюллера никак не назвать.