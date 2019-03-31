Трамп оправдан? Или просто "отпущен за недостатком улик"?

Пока же этого не произошло, ведущий колумнист The New York Times Дэвид Леонхардт подытожил "сухой остаток" расследования Мюллера для широкой публики: 1. Россияне действительно вмешались в выборы 2016 года; 2. Осведомленные лица штабе Трампа-кандидата это вмешательство приветствовали; 3. Трамп регулярно пытался приуменьшить степень контактов, которые его доверенные лица имели с заинтересованными лицами из РФ и других зарубежных стран; 4. Об утечке информации с сервера демпартии на WikiLeaks в штабе Трампа-кандидата знали заранее. Есть свидетельство, что один из штабистов - Роджер Стоун - сообщил об этом коллегам за день перед "сливом"; 5. В ходе кампании Трамп поручил Коэну "отблагодарить" за молчание небезызвестную даму, в чем Коэн признался на следствии и подтвердил на суде; 6. Не только руководитель кампании - Манафорт - оказался мошенником международного масштаба; один из штабистов Трампа - Пападопулос - также угодил за решетку в 2018 году, хотя и не за столь крупные мошеннические операции.

Естественно, мнение протрамповских медий диаметрально противоположно.

Наблюдая же этот новый виток внутриполитической борьбы в США со стороны, предпочту согласиться с главой Комитета по юстиции Палаты представителей Конгресса Джерри Надлером, заметившим, что расследование Мюллера "содержит больше вопросов, чем ответов".

Из этих вопросов по крайней мере два занимают американцев более остальных.

Во-первых, по какой такой причине ни в чем не виновный и ни к чему не причастный Трамп не только беспрестанно злословил по поводу расследования, но и старательно избегал контактов с проводившим его следователями?

И, во вторых, отчего же на пресс-конференции в Хельсинки после беседы с Путиным за закрытыми дверями президент США имел такой жалкий вид?

Ведь вовсе не нужно было быть сторонником теории заговоров для того, чтобы после той пресс-конференции предположить наличие у Путина компромата на американского коллегу. Не говоря уж о том, что "странная любовь" Трампа к Путину очень уж бросалась в глаза.

На оба вопроса пока можно ответить лишь предположительно. Пришедший в большую политику из мира бизнеса Трамп, похоже, рассматривает управление государством как руководство холдингом, где президента обыкновенно никто не контролирует - если (и пока) не возникает вопросов у фискальных структур.

По этой же причине иметь дело с авторитарными правителями Трампу привычнее и милее, чем с демократическими правительствами, в которых важные решения не принимаются единолично.

Ведь с диктаторами все куда как просто: сбежались, быстренько все "порешали", и разбежались.

И на чем сговорились, того и можно ожидать - если, конечно, не "кинут", что не гарантируется. Но всяко - понятнее, чем утомительная "возня" с демократиями.

Например, на встречи с тем же Кимом Трамп всякий раз отправлялся если и не с большим воодушевлением, то уж точно не как на казнь. Никак не сравнить с тем напряжением, что чувствовал президент США во время встречи с руководством ЕС и саммита НАТО в Брюсселе.

Чем же "околдовал" Трампа Путин - вопрос действительно хороший. Впрочем, не стоит забывать: там, где президент РФ начинал свою карьеру, методам психовоздействия учили специально.

Трамп же, в свою очередь, имеет выраженную слабость: подростковое тщеславие и неравнодушие к лести, даже не слишком изощренной. Все мы наблюдали, как "клевал" президент США на лошадиные дозы этой лести прошлым летом в Варшаве. Где, понятно, никаких "крючков" в "наживку" упрятано не было...

Но все это, повторяю, пока что не более чем предположения. Возможно, их в какой-то степени прояснит независимое расследование, проводимое Конгрессом.

И напоследок - несколько финальных цифр по расследованию Мюллера. За все его время было допрошено 500 человек и столько же выдано ордеров на обыски. Обвинения были предъявлены 34-м физическим лицам, 26 из которых - граждане РФ. В точности еще не подсчитанные расходы на расследование из федерального бюджета составили никак не менее 25 млн.$; впрочем, по некоторым данным могли они "подойти" даже к 35-ти миллионам.