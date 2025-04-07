В нескольких микрорайонах Риги возможно временное помутнение воды

Промывка водопровода будет проводиться с сегодняшнего дня по 11 апреля.

На первых этапах промывки прерывание водоснабжения не планируется, однако в начале недели, до 9 апреля, возможно временное помутнение воды в Пурвциемсе, Плявниеках, Межциемсе и Кенгарагсе.

Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и ряде пригородных территорий - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

Оборот Rīgas ūdens в прошлом году, по предварительным данным, составил 76,336 миллиона евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла на 11,4% - до 8,391 миллиона евро.