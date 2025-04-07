Советник Трампа: Пошлины против РФ не ввели из-за переговоров об Украине

США сделали исключение для РФ при введении импортных пошлин из-за переговоров об Украине, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Он не объяснил, почему сборами обложили Киев.
Власти США сделали исключение для России при введении тарифов на импорт из-за продолжающихся переговоров о мире в Украине. С такими словами в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 6 апреля, выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Хассет: Россия находится в переговорном процессе
Его спросили, почему пошлины коснулись 185 стран мира, но одно из немногих исключений было сделано для России. "Очевидно, потому что продолжаются переговоры с Россией и Украиной. Думаю, президент решил не объединять воедино две эти проблемы. Это не означает, что c Россией все время будут обходиться иначе, чем с какой-либо другой страной", - сказал Хассет.
Он выступил против того, чтобы "выкладывать на стол столько нового посреди переговоров, которые касаются столь многих жизней россиян и украинцев". "Это неприемлемо", - считает экономист.
"Россия находится в переговорном процессе, который отразится на тысячах жизней. Вот на чем президент Трамп сейчас сконцентрирован", - резюмировал Хассет.
США не ввели пошлины против РФ, КНДР, Кубы, Беларуси
Глава Национального экономического совета не объяснил, почему против Украины администрация Дональда Трампа все же ввела дополнительные сборы в 10%. Никаких сборов также нет против КНДР, Кубы и Беларуси.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил исключение РФ из режима пошлин тем, что из-за санкций торговли с РФ нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американские санкции "исключают значимую торговлю" между двумя странами.
Однако, по данным Торгового представительства США, только в 2024 году объем импорта-экспорта между Москвой и Вашингтоном достиг 3,5 млрд долларов. При этом США закупили в РФ товаров на 3 млрд долларов. Крупнейшие статьи американского импорта из России - удобрения, цветные металлы и неорганические химикаты.
В то же время против Казахстана, чей объем торговли с США равнозначен российскому - 3,4 млрд долларов, из них 2,3 млрд приходятся на американский импорт, администрация Трампа ввела пошлины в 27%.
Хассет: Переговоры с 50 странами о снятии пошлин
В интервью ABC 6 апреля экономический советник Трампа также заявил, что переговоры с Белым домом о смягчении взаимных пошлин начали уже более 50 стран мира. Он не уточнил, какие именно.
Ранее Трамп провел переговоры о снижении тарифов с властями Вьетнама. 7 апреля он обсудит ту же тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным СМИ, о готовности снизить сборы также объявили Камбоджа, Индонезия и Индия.
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