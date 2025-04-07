Советник Трампа: Пошлины против РФ не ввели из-за переговоров об Украине

Власти США сделали исключение для России при введении тарифов на импорт из-за продолжающихся переговоров о мире в Украине. С такими словами в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 6 апреля, выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Хассет: Россия находится в переговорном процессе

Его спросили, почему пошлины коснулись 185 стран мира, но одно из немногих исключений было сделано для России. "Очевидно, потому что продолжаются переговоры с Россией и Украиной. Думаю, президент решил не объединять воедино две эти проблемы. Это не означает, что c Россией все время будут обходиться иначе, чем с какой-либо другой страной", - сказал Хассет.

Он выступил против того, чтобы "выкладывать на стол столько нового посреди переговоров, которые касаются столь многих жизней россиян и украинцев". "Это неприемлемо", - считает экономист.

"Россия находится в переговорном процессе, который отразится на тысячах жизней. Вот на чем президент Трамп сейчас сконцентрирован", - резюмировал Хассет.

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