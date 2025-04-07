В воскресенье под Елгавой произошло трагическое ДТП: погиб один человек

В воскресенье, 6 апреля, в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погиб один человек, пострадали еще восемь, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших был один велосипедист и один пользователь электроскутера.
Трагическая авария с погибшим произошла в Земгале.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в воскресенье около 11:30 поступил вызов в Вирцавскую волость Елгавского края, где легковой автомобиль съехал в кювет. Находившийся в автомобиле человек погиб, и помощь спасателей потребовалась для его освобождения из салона машины.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 60 ДТП. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 457 протоколов, в том числе 215 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии опьянения возбуждено одно административное и пять уголовных дел.
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