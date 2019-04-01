Повседневная жизнь больницы Страдиня: Перепившие, грязные и грубые бездомные

Каждый день "скорая" доставляет в центр неотложной медицинской помощи больницы Страдиня около 25 бездомных, которые находятся в тяжёлом состоянии алкогольного опьянения. В больнице бездомные получают как медицинские, так и гигиенические услуги. Их выписывают, чтобы после очередной травмы, полученной под воздействием алкоголя, пациенты снова вернулись в больницу, сообщает передача 4. studija.
Для бездомных в больнице создан специальный изолятор, где на полу лежат матрацы. Как сообщают в больнице, в кровати бездомных нельзя укладывать, так как существует риск того, что пьяный человек может упасть и получить травму.
В передаче подчеркивают - на самом деле этих бездомных следует доставлять в полицию, а не заставлять и так перегруженную больницу выполнять функцию вытрезвителя.
Помощник врача Андрей Батюшенко говорит, что доставленные изрядно выпившие бездомные не способны сдерживать урину и фекалии, в связи с чем появляется неприятный запах.
Чтобы избежать распространения в больнице блох и вшей, которых переносят бездомные, каждого из них моют и дезинфицируют.
По словам Батюшенко, в каждом мытье задействованы два санитара.
Попадая в больницу с травмой головы, бездомный немедля получает то обследование, которое люди с направлением от врача могут ждать в очереди неделями и месяцами.
Батюшенко рассказал, что многие пациенты говорят, что лучше выйдут на улицу, напьются и получат обследования сразу. Также он добавил, что бездомные частенько очень грубы с персоналом и пациентами.
Передача отмечает, что сегодня больницы Страдиня, так же как и Восточная больница, выполняют функции вытрезвителя.