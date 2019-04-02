Вт, 2.04.2019
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На кладбищах Латвии появилось нововведение - стеклянные памятники

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ФОТО: Facebook/ErnestsVitins

Студент Академии художеств подал новую идею для изготовления памятников, где материалом послужит стекло. Многие как в Латвии, так и за рубежом посчитали идею интересной, сообщает передача 900 sekundes.

Автор скульптуры Эрнестс Витиньш создал множество художественных объектов.

Однако из-за совпадения нескольких обстоятельств, также из-за того, что в семье появилась необходимость в памятнике, Эрнестс решил использовать в качестве материала стекло.

Художник поделился на своей странице в Facebook видео, где видны стеклянные скульптуры.

Эрнестс признаёт, что кладбища в Латвии ему кажутся угрюмыми, а внедряя светлые стеклянные скульптуры, настроение могло бы понемногу поменяться. 

Стекло - новый материал на кладбищах Латвии. Однако уже установлено несколько десятков памятников из него. В то же время стеклянные памятники очень хорошо согласуются с традиционными каменными образованиями.

Стеклянные памятники относительно уникальное явление и вызывает интерес и за пределами Латвии.

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