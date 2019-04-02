На кладбищах Латвии появилось нововведение - стеклянные памятники

Студент Академии художеств подал новую идею для изготовления памятников, где материалом послужит стекло. Многие как в Латвии, так и за рубежом посчитали идею интересной, сообщает передача 900 sekundes.
Автор скульптуры Эрнестс Витиньш создал множество художественных объектов.
Однако из-за совпадения нескольких обстоятельств, также из-за того, что в семье появилась необходимость в памятнике, Эрнестс решил использовать в качестве материала стекло.
Художник поделился на своей странице в Facebook видео, где видны стеклянные скульптуры.
Эрнестс признаёт, что кладбища в Латвии ему кажутся угрюмыми, а внедряя светлые стеклянные скульптуры, настроение могло бы понемногу поменяться.
Стекло - новый материал на кладбищах Латвии. Однако уже установлено несколько десятков памятников из него. В то же время стеклянные памятники очень хорошо согласуются с традиционными каменными образованиями.
Стеклянные памятники относительно уникальное явление и вызывает интерес и за пределами Латвии.