Маленькие тайные грешки королевы Елизаветы II
Она может быть Ее Величеством королевой Великобритании Елизаветой II, которая руководит страной уже почти 67 лет, однако в конце дня она, как и любой из нас, хочет отдаться своим увлечениям, некоторые из которых не так уж и невинны.
Лошадиные скачки
Скачки заставляют потеть не только наездников, но и тех, кто делает ставки.
Одной из любительниц поставить на лошадей является и Ее Величество королева Великобритании, которая, между прочим, чаще побеждала, чем проигрывала.
Елизавета II и сама когда-то была стройной наездницей, что точно делает ее знатоком лошадей.
Коктейли и шампанское
Королева Елизавета II не трезвенница, она нередко перед обедом позволяет себе любимый коктейль.
Ей нравится наслаждаться коктейлем из джина Gordon's Gin и аперитива Dubonnet (на сладкой винной базе), который подается с ломтиком лимона и большим количеством льда.
А в конце ужина Ее Величество предпочитает бокал шампанского (самое любимое - Bollinger, Lanson и Krug).
Чай и китайский фарфор
Королева начинает свой день с чая Earl Grey. Чай она пьет без молока и сахара, а подается он в специальном китайском чайнике.
Можно бы было выпить чай и по-простому, однако королева наслаждается им в британской манере - с сендвичами, мини-булочками и печеньем. Чтобы красиво и как у британцев!
Красное мясо и кетчуп Heinz
Елизавета II находится уже в почтенном возрасте, когда врачи и диетологи не рекомендуют употреблять тяжело усваиваемое мясо, а советуют выбирать птицу или кролика. Однако
королева любит красное мясо, более того - хорошо прожаренное, которое является не самым лучшим для здоровья. Еще один нюанс - ей нравится кетчуп, особенно марки Heinz.
Реалити-шоу
Да, британская королева отдыхает, просматривая популярное реалити-шоу "Британские таланты" или сериал "Аббатство Даунтон".
Охота
Елизавета II четко соблюдает традицию вместе с близкими выезжать на охоту. Пусть она сама не стрелок, но всегда с удовольствием участвует в планировании и приготовлении сытного ужина.
Шарады
Королеве нравится не только разгадывать кроссворды, она уважает и так называемые шарады. Это загадка, где слово-отгадка разделено на части, у каждой из которых есть значение, которое нужно назвать по признакам.
Песня ABBА "Dancing Queen"
Однажды Ее Величество призналась, что всякий раз, когда она слышит эту песню, она пытается танцевать, ведь все-таки она королева, которая любит это делать!
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