Маленькие тайные грешки королевы Елизаветы II

Лошадиные скачки

Скачки заставляют потеть не только наездников, но и тех, кто делает ставки.

Одной из любительниц поставить на лошадей является и Ее Величество королева Великобритании, которая, между прочим, чаще побеждала, чем проигрывала.

Елизавета II и сама когда-то была стройной наездницей, что точно делает ее знатоком лошадей.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Коктейли и шампанское

Королева Елизавета II не трезвенница, она нередко перед обедом позволяет себе любимый коктейль.

Ей нравится наслаждаться коктейлем из джина Gordon's Gin и аперитива Dubonnet (на сладкой винной базе), который подается с ломтиком лимона и большим количеством льда.

А в конце ужина Ее Величество предпочитает бокал шампанского (самое любимое - Bollinger, Lanson и Krug).

Чай и китайский фарфор

Королева начинает свой день с чая Earl Grey. Чай она пьет без молока и сахара, а подается он в специальном китайском чайнике.

Можно бы было выпить чай и по-простому, однако королева наслаждается им в британской манере - с сендвичами, мини-булочками и печеньем. Чтобы красиво и как у британцев!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Красное мясо и кетчуп Heinz

Елизавета II находится уже в почтенном возрасте, когда врачи и диетологи не рекомендуют употреблять тяжело усваиваемое мясо, а советуют выбирать птицу или кролика. Однако

королева любит красное мясо, более того - хорошо прожаренное, которое является не самым лучшим для здоровья. Еще один нюанс - ей нравится кетчуп, особенно марки Heinz.

Реалити-шоу

Да, британская королева отдыхает, просматривая популярное реалити-шоу "Британские таланты" или сериал "Аббатство Даунтон".

ФОТО: SIPA/Scanpix

Охота

Елизавета II четко соблюдает традицию вместе с близкими выезжать на охоту. Пусть она сама не стрелок, но всегда с удовольствием участвует в планировании и приготовлении сытного ужина.

Шарады

Королеве нравится не только разгадывать кроссворды, она уважает и так называемые шарады. Это загадка, где слово-отгадка разделено на части, у каждой из которых есть значение, которое нужно назвать по признакам.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Песня ABBА "Dancing Queen"

Однажды Ее Величество призналась, что всякий раз, когда она слышит эту песню, она пытается танцевать, ведь все-таки она королева, которая любит это делать!