Видео с изрядно располневшей Семенович за сутки набрало миллион просмотров

Урааааа, за сутки мой новый клип набрал 1000000 мл просмотров 🔥 Мне очень приятно, что наша работа вам нравится . Я так хотела вас повеселить, что терпела ( толстый грим) 17 часовой съёмочный день 🤦‍♀️ Буду выкладывать смешные моменты со съёмок , вот например танец дикой лисички 😂😂😉 Давайте пойдём дальше и сделаем все вместе 2000000 мл просмотров😉 Всем срочно смотреть клип , активная ссылка у меня в профиле 👆🏽 @stas_duzhnikov #хочешь #премьера #клип #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Apr 2, 2019 at 2:03am PDT