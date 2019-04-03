Видео с изрядно располневшей Семенович за сутки набрало миллион просмотров
Недавно пользователей Сети потрясли фотографии сильно располневшей экс-участницы группы "Блестящие". На кадрах Анна гуляла в спортивном костюме в подъезде жилого дома.
В итоге выяснилось, что это были всего лишь съёмки нового видеоклипа. Видео на песню "Хочешь", вышедшее первого апреля, за сутки превысило отметку в миллион просмотров.
"Мне очень приятно, что наша работа вам нравится. Я так хотела вас повеселить, что терпела (толстый грим) 17-часовой съёмочный день",
- подписала звезда фрагмент со съёмок, опубликованный в Instagram.
Урааааа, за сутки мой новый клип набрал 1000000 мл просмотров 🔥 Мне очень приятно, что наша работа вам нравится . Я так хотела вас повеселить, что терпела ( толстый грим) 17 часовой съёмочный день 🤦♀️ Буду выкладывать смешные моменты со съёмок , вот например танец дикой лисички 😂😂😉 Давайте пойдём дальше и сделаем все вместе 2000000 мл просмотров😉 Всем срочно смотреть клип , активная ссылка у меня в профиле 👆🏽 @stas_duzhnikov #хочешь #премьера #клип #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️
В целом подписчики положительно оценили старания Анны.
Клип повествует о том, как от стереотипной домохозяйки хочет уйти муж, но она благодаря работе над собой превращается в роковую красавицу.