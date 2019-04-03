В центре Риги прикрыли медицинский центр, действующий без разрешения

Инспекция здравоохранения прервала работу SIA "Vital centrs", которое действовало в Риге на улице Бруниниеку, 49a и занималось врачеванием без разрешения.
Инспекция получила информацию, что медицинский центр Aurora продолжает вести диагностику с помощью неразрешенного оборудования. Чтобы выяснить реальную ситуацию, сотрудники госучреждения под видом клиентов исследовали "схему" изнутри.
В результате проверки выяснилось, что Aurora в сотрудничестве с Vital centrs вводило пациентов в заблуждение, так как Vital centrs занимался неразрешенным лечением.
Инспекция предупреждает: по адресу Бруниниеку 49a продолжает свою деятельность медцентр Aurora. В свою очередь, Vital centrs ликвидирован, однако есть подозрения, что он может зарегистрироваться в другом месте и возобновить свою незаконную деятельность.
Инспекция призывает жителей быть бдительными и ставить ее в известность в случае подозрительных звонков и приглашений на проверку здоровья. Если человек хочет провериться, сначала необходимо посетить своего семейного врача - напоминают специалисты.