В центре Риги прикрыли медицинский центр, действующий без разрешения

Инспекция предупреждает: по адресу Бруниниеку 49a продолжает свою деятельность медцентр Aurora. В свою очередь, Vital centrs ликвидирован, однако есть подозрения, что он может зарегистрироваться в другом месте и возобновить свою незаконную деятельность.