Римшевич и Таборс пытались добиться ложных показаний: суд вынес решение

Таборс согласовал увеличение суммы с Римшевичем. Позднее стороны договорились о 30 000 евро: 15 000 евро в качестве аванса - после нотариального оформления исправленных показаний Буймистера, а вторые 15 000 евро - после его новых показаний в соответствующих инстанциях. Этот план так и не удалось реализовать: 8 августа 2021 года Буймистер был госпитализирован и вскоре умер, сообщает телеканал TV3.

Первоначально в деле фигурировало и третье лицо, однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовное дело в отношении этого человека из-за отсутствия состава преступления.

Как ранее сообщало агентство LETA, Буймистер был одним из ключевых свидетелей обвинения по делу, в рамках которого сейчас в окружном суде рассматриваются обвинения против Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Суд первой инстанции приговорил Римшевича к шести годам лишения свободы, году пробационного надзора, а также конфискации имущества, включая недвижимость в Гарканском крае, квартиру в Юрмале и недвижимость в Вентспилсском крае.

Виновным был признан также строительный предприниматель Мартинсонс: ему суд назначил пять лет тюрьмы и штраф свыше 150 тысяч евро. Его компании MM Investīcijas применен принудительный денежный штраф в размере 3,1 млн евро.

Приговор был обжалован и сейчас рассматривается в Рижском окружном суде.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны KNAB в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в пособничестве получению взятки.