Римшевич и Таборс пытались добиться ложных показаний: суд вынес решение

Рижский городской суд приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Угиса Таборса к пробационному надзору за попытку добиться ложных показаний, сообщили агентству LETA в суде.
Римшевич получил пять лет пробационного надзора, Таборс - три года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Как сообщалось ранее, оба фигуранта обвинялись по первой части 301-й статьи Уголовного закона Латвии, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Прокуратура обвиняет Римшевича в организации и руководстве незаконным воздействием на свидетеля.
Таборс, по версии обвинения, оказывал незаконное влияние на свидетеля, предлагая денежное вознаграждение. Его целью было заставить свидетеля отказаться от ранее данных показаний в уже рассматриваемом уголовном процессе и дать новые – ложные, но выгодные обвиняемому.
Таким образом, считает обвинение, оба фигуранта своими действиями угрожали интересам правосудия.
Ранее в прокуратуре агентству LETA указывали, что собранные по делу доказательства полностью подтверждают виновность обоих обвиняемых и дают основания для поддержания обвинения в суде.
Оба обвиняемых вину не признают.
Как сообщал телеканал TV3, обвинения прокуратуры связаны с тем, что Таборс с ведома Римшевича предложил бывшему акционеру банка Trasta komercbanka Игорю Буймистеру 20 000 евро за изменение показаний в уголовном деле, где Римшевич обвиняется в получении взятки - оплаченной поездки и денег. Буймистер попросил увеличить сумму вознаграждения.
Таборс согласовал увеличение суммы с Римшевичем. Позднее стороны договорились о 30 000 евро: 15 000 евро в качестве аванса - после нотариального оформления исправленных показаний Буймистера, а вторые 15 000 евро - после его новых показаний в соответствующих инстанциях. Этот план так и не удалось реализовать: 8 августа 2021 года Буймистер был госпитализирован и вскоре умер, сообщает телеканал TV3.
Первоначально в деле фигурировало и третье лицо, однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовное дело в отношении этого человека из-за отсутствия состава преступления.
Как ранее сообщало агентство LETA, Буймистер был одним из ключевых свидетелей обвинения по делу, в рамках которого сейчас в окружном суде рассматриваются обвинения против Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.
Суд первой инстанции приговорил Римшевича к шести годам лишения свободы, году пробационного надзора, а также конфискации имущества, включая недвижимость в Гарканском крае, квартиру в Юрмале и недвижимость в Вентспилсском крае.
Виновным был признан также строительный предприниматель Мартинсонс: ему суд назначил пять лет тюрьмы и штраф свыше 150 тысяч евро. Его компании MM Investīcijas применен принудительный денежный штраф в размере 3,1 млн евро.
Приговор был обжалован и сейчас рассматривается в Рижском окружном суде.
Римшевич и Мартинсонс были задержаны KNAB в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в пособничестве получению взятки.
Римшевич обвиняется в получении взяток в виде оплаченного отдыха и денежных средств, а также в легализации преступно нажитых денег.
Прокурор Виорика Йиргена ранее поясняла, что KNAB начал расследование по заявлению двух представителей Trasta komercbanka, фигурировавших как взяткодатели. Они освобождены от уголовной ответственности за добровольное сотрудничество с правоохранительными органами. Как стало известно агентству LETA, это были бывший член правления банка Виктор Земелис и экс-акционер Игорь Буймистер.
Йиргена рассказывала, что в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь с вопросами по Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK), предложив ему взамен оплаченную поездку на Камчатку. В 2012 году акционеры повторно обратились к Римшевичу, попросив содействия в иных вопросах с FKTK. Римшевич запросил 500 000 евро, выплату которых разделили на две части - до и после принятия решения комиссией.
Прокурор подчеркивала, что после договоренности 2010 года Римшевич многократно консультировал акционеров Trasta komercbanka, пытаясь повлиять на решения FKTK. Эти консультации продолжались и после 2012 года. Хотя некоторые решения были приняты в пользу банка, одновременно принимались и неблагоприятные для него решения.
Йиргена указала, что Римшевич получил лишь первую часть взятки - 250 000 евро, так как не выполнил полностью обязательства. По данным прокуратуры, Мартинсонс выступал посредником, получив 10% от суммы взятки, причем деньги передавались наличными.
Дополнительное обвинение предъявлено обоим фигурантам также за легализацию преступно нажитых 250 000 евро.
Генпрокуратура считает, что Римшевич использовал эти средства для покупки недвижимости на имя компании, фактически став её скрытым совладельцем. В отношении компании начата процедура о применении меры принудительного воздействия. Хотя ее название прокуратура не разглашает, ранее в программе Nekā personīga на телеканале TV3 сообщалось, что речь идет о компании MM Investīcijas, принадлежащей Мартинсонсу, и ее недвижимости в Юрмале по улице Базницас, 2.
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