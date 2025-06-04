У высокопоставленного чиновника Госдепа США обнаружили связи с Кремлем

За несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину Бити написал: "Представьте, как будет ныть глобалистская Американская империя, если Путин "вторгнется" в Украину… Мне нравится, когда наша бюрократия национальной безопасности терпит неудачи!"

Даррен Бити и Юлия Кирилова поженились во Флориде в 2021 году.

В январе 2025 года, заняв должность в Госдепартаменте, Бити уделил много времени настояниям на закрытии Центра по предотвращению манипуляций и иностранного вмешательства (R/FIMI).

В апреле эта структура, занимавшаяся в том числе борьбой с кремлевской пропагандой, была закрыта.

Роль Бити в ликвидации R/FIMI подтвердил госсекретарь Марко Рубио в интервью, распространённом Госдепартаментом.

Источники газеты утверждают, что Бити говорил о необходимости восстановления отношений с Россией и проявлял повышенный интерес к связанным с ней секретным материалам, что вызвало беспокойство сотрудников Госдепартамента.

Газета напоминает, что Сенат США пока не утвердил Бити в должности заместителя госсекретария, и его полномочия сейчас ограничены сроком на 210 дней.