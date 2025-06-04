У высокопоставленного чиновника Госдепа США обнаружили связи с Кремлем

Заместитель госсекретария США Даррен Бити, добившийся закрытия структуры по борьбе с иностранной дезинформацией и ранее положительно высказывавшийся о российском диктаторе Владимире Путине, женат на племяннице бывшего вице-губернатора одного из российских регионов, сообщает в среду британская газета Daily Telegraph.
Дядя супруги Бити, Юлии Кириловой, - Сергей Черников, бывший вице-губернатор Ненецкого автономного округа России, ранее получивший благодарственное письмо от Путина за помощь в избирательной кампании, приведшей последнего к власти. Об этом говорится в статье под заголовком "У чиновника Трампа, закрывшего агентство по борьбе с российским влиянием, есть связи с Кремлем".
Источники Daily Telegraph в Госдепартаменте США выразили сомнения в том, проходил ли Бити должную проверку перед назначением.
Ранее Бити работал в первой администрации Дональда Трампа, но в 2018 году был уволен из-за подозрений в посещении конференции "белых националистов".
После ухода из администрации Бити основал издание Revolver, среди прочего распространявшее утверждения о том, что США якобы пытаются организовать "цветные революции" по всему миру, повторяя стандартные тезисы российской пропаганды.
Бити называл Путина "смелым и сильным", утверждая, что тот "сделал для продвижения консервативных позиций в США больше, чем любой республиканец".
Он также писал в соцсетях, что все западные институты работали бы лучше под контролем Путина, критиковал "глобалистскую Американскую империю" и заявлял, что ждет ее краха.
За несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину Бити написал: "Представьте, как будет ныть глобалистская Американская империя, если Путин "вторгнется" в Украину… Мне нравится, когда наша бюрократия национальной безопасности терпит неудачи!"
Даррен Бити и Юлия Кирилова поженились во Флориде в 2021 году.
В январе 2025 года, заняв должность в Госдепартаменте, Бити уделил много времени настояниям на закрытии Центра по предотвращению манипуляций и иностранного вмешательства (R/FIMI).
В апреле эта структура, занимавшаяся в том числе борьбой с кремлевской пропагандой, была закрыта.
Роль Бити в ликвидации R/FIMI подтвердил госсекретарь Марко Рубио в интервью, распространённом Госдепартаментом.
Источники газеты утверждают, что Бити говорил о необходимости восстановления отношений с Россией и проявлял повышенный интерес к связанным с ней секретным материалам, что вызвало беспокойство сотрудников Госдепартамента.
Газета напоминает, что Сенат США пока не утвердил Бити в должности заместителя госсекретария, и его полномочия сейчас ограничены сроком на 210 дней.
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