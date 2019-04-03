Заболеваемость гриппом опустилась ниже уровня эпидемии

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии ни на одной из территорий не достигала 100 случаев на 100 тыс. населения, то есть уровня эпидемии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
С начала сезона получена информация о 71 случае смерти пациентов после гриппа. Почти все умершие страдали одним или несколькими клиническими заболеваниями, ни один из них не был привит от гриппа.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом уменьшилась на 49,2% - в среднем зарегистрировано 23,2 случая на 100 тыс. населения. В два раза уменьшилось число помещенных в больницу пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа.
Эмидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.