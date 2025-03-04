Ринкевич: Европе нужно больше поддерживать Украину, независимо от объема помощи США

Как сообщалось, чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, в ночь на вторник заявил, что военная помощь Украине будет приостановлена и пересмотрена. При этом президент США Дональд Трамп лично пока не делал никаких заявлений по этому вопросу.

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Президент Латвии подчеркнул, что необходимо дождаться официальных новостей, чтобы понять, что скрывается за этим заявлением. Он выразил сожаление, что "мы оказались в такой ситуации". По мнению Ринкевича, как бы ни изменилась динамика отношений между США и Украиной, важно работать с дипломатией.

Он подчеркнул, что необходимо возобновить диалог между администрацией США и президентом Украины Владимиром Зеленским для поиска решений.

Ринкевич отметил, что в понедельник вместе с балтийскими коллегами говорил с президентом Украины. Он подчеркнул, что все хотят добиться справедливого, устойчивого мира, но подходы различаются достаточно резко.