Ле Пен, поддерживающая Трампа, критикует решение США по военной помощи Киеву

"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые сражаются, патриотично защищая свою страну", - сказала Ле Пен в интервью газете Le Figaro. "Я считаю жестокость этого решения предосудительной", - подчеркнула она.

Хотя никто не может заставить США продолжать поддержку, "крайне предосудительно не дать Украине разумный срок для изменения курса", добавила она.

В прошлом Ле Пен избегала критики президента США Дональда Трампа и не осудила его даже после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Она отметила, что прекращение поставок оружия менее проблематично, чем прекращение разведывательной, технологической и цифровой поддержки, поскольку оружие можно заменить.

Пока неясно, планируют ли США прекратить обмен разведданными, что стало бы серьезным ударом для украинских вооруженных сил. Информационное агентство "РБК-Украина", ссылаясь на несколько источников в украинской армии и политических кругах, сообщило ранее во вторник, что США не прекратили делиться разведывательной информацией с Украиной.

В то же время в интервью Le Figaro Ле Пен отвергла возможность размещения французских войск на территории Украины и создание общеевропейской системы обороны.

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