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Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: CARLOS JASSO/REUTERS

Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. Ранее об этом сообщили международные СМИ.

Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине, о чем ранее сообщили международные СМИ. С такими словами украинский лидер выступил в видеообращении из Киева во вторник, 4 марта.

Зеленский: Люди не должны гадать

"Сегодня у многих один вопрос - что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга", - заявил президент Украины.

Он отметил, что в Киеве "не одну неделю получали разные сигналы", и что раньше приостановки помощи уже происходили, но "тогда все удалось быстро восстановить".

"Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - продолжил Зеленский. Он в очередной раз поблагодарил США за помощь.

Зеленский: Россия не изменила условий

По его словам, российская сторона не изменила позиции в отношении Украины: "Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции".

Зеленский заявил, что не пойдет на заключение мира на таких условиях. Он заверил, что "мир будет достойным", "пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко".

Отмена поставок оружия после спора в Белом доме

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах.

В ночь на 4 марта мировые информагентства и американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

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