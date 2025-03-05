Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. Ранее об этом сообщили международные СМИ.
Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США
Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине, о чем ранее сообщили международные СМИ. С такими словами украинский лидер выступил в видеообращении из Киева во вторник, 4 марта.
Зеленский: Люди не должны гадать
"Сегодня у многих один вопрос - что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга", - заявил президент Украины.
Он отметил, что в Киеве "не одну неделю получали разные сигналы", и что раньше приостановки помощи уже происходили, но "тогда все удалось быстро восстановить".
"Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - продолжил Зеленский. Он в очередной раз поблагодарил США за помощь.
Зеленский: Россия не изменила условий
По его словам, российская сторона не изменила позиции в отношении Украины: "Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции".
Зеленский заявил, что не пойдет на заключение мира на таких условиях. Он заверил, что "мир будет достойным", "пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко".
Отмена поставок оружия после спора в Белом доме
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах.
В ночь на 4 марта мировые информагентства и американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!