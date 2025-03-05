Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США

Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине, о чем ранее сообщили международные СМИ. С такими словами украинский лидер выступил в видеообращении из Киева во вторник, 4 марта.

Зеленский: Люди не должны гадать

"Сегодня у многих один вопрос - что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга", - заявил президент Украины.

Он отметил, что в Киеве "не одну неделю получали разные сигналы", и что раньше приостановки помощи уже происходили, но "тогда все удалось быстро восстановить".