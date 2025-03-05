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Что требуется для европейской безопасности

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Флаги Евросоюза над штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги Евросоюза над штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: Yves Herman

Еще никогда не было столь очевидно, что Европа должна стать самостоятельной. Но обсуждая, как этого достичь, европейским лидерам не стоит делать обманчивый выбор между безопасностью и конкурентоспособностью, с одной стороны, и климатическими целями - с другой. Такой шаг лишит Европу одного из ее главных стратегических преимуществ.

Энергетика является центральной проблемой безопасности Европы. В 2022 году выяснилось, что зависимость от российского газа - критическая уязвимость, которая спровоцировала экономический и политический шок, чьи последствия сказываются до сих пор. Повышение цены энергоносителей сузило бюджетный потенциал многих стран ЕС, в том числе их возможности увеличивать инвестиции в оборону.

За три года, прошедшие с тех пор, Европа сумела значительно сократить зависимость от российского газа. Но хотя сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый другими странами, принес краткосрочное облегчение, он не обеспечивает долгосрочной энергетической безопасности.

Этой зимой из-за холода цены на газ снова возросли, подчеркивая сохраняющуюся уязвимость Европы. Инвестиции в расширение инфраструктуры СПГ не решат проблему. Есть лишь один путь к подлинной энергетической безопасности:

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