Что требуется для европейской безопасности

Еще никогда не было столь очевидно, что Европа должна стать самостоятельной. Но обсуждая, как этого достичь, европейским лидерам не стоит делать обманчивый выбор между безопасностью и конкурентоспособностью, с одной стороны, и климатическими целями - с другой. Такой шаг лишит Европу одного из ее главных стратегических преимуществ.