Еще никогда не было столь очевидно, что Европа должна стать самостоятельной. Но обсуждая, как этого достичь, европейским лидерам не стоит делать обманчивый выбор между безопасностью и конкурентоспособностью, с одной стороны, и климатическими целями - с другой. Такой шаг лишит Европу одного из ее главных стратегических преимуществ.
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Что требуется для европейской безопасности
Энергетика является центральной проблемой безопасности Европы. В 2022 году выяснилось, что зависимость от российского газа - критическая уязвимость, которая спровоцировала экономический и политический шок, чьи последствия сказываются до сих пор. Повышение цены энергоносителей сузило бюджетный потенциал многих стран ЕС, в том числе их возможности увеличивать инвестиции в оборону.
За три года, прошедшие с тех пор, Европа сумела значительно сократить зависимость от российского газа. Но хотя сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый другими странами, принес краткосрочное облегчение, он не обеспечивает долгосрочной энергетической безопасности.