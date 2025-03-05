Администрация президента США Дональда Трампа объявила о приостановке военной помощи Украине. Информацию о прекращении поставок американских военных грузов в Украину в ночь на вторник подтвердил осведомлённый источник агентства Reuters.
Приостановка военной помощи США Киеву - что это значит для украинской армии
Решению о приостановке военной помощи предшествовала драматическая встреча глав государств в Овальном кабинете Белого дома, завершившаяся ожесточённой перепалкой, срывом сделки по полезным ископаемым и спешным отъездом президента Украины Зеленского из Вашингтона.
О каких именно вооружениях идёт речь и о том, возможно ли их импортозамещение, мы уже подробно писали. Но проблема Украины и её европейских союзников не только в этом.
- Выживет ли Украина без американского оружия?
Как прекращение военной поддержки со стороны США может отразиться на боеспособности ВСУ и положении дел на фронте в самое ближайшее время?
Эти и другие важные вопросы — в обзоре Русской службы Би-би-си.
Что прекращение помощи США значит для боеспособности украинской армии в краткосрочной перспективе?
Военная машина — сложный механизм, имеющий большой запас прочности и ресурсов. В ближайшие недели или даже месяцы воюющие на передовой подразделения прекращения американских поставок могут и не почувствовать.
Проблемы недопоставок вооружений накапливаются постепенно и отражаются прежде всего на планировании будущих операций.
А оно ведётся на несколько месяцев вперёд, и приоритет всегда отдаётся оборонительным.
Украина уже сталкивалась с приостановкой американских военных поставок с осени 2023-го по весну 2024 года, когда Конгресс США не мог договориться с администрацией Байдена о финансировании.
Именно в это время ВСУ отдали российской армии стратегическую инициативу практически на всех участках фронта и сосредоточились на обороне. При этом не все оборонительные операции оказались удачными — был потерян ключевой укрепрайон в Авдеевке, а следом ещё несколько, российская армия вторглась в Харьковскую область.
С возобновлением американских военных поставок ВСУ стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и провели (не сразу) наступательную операцию в Курской области.
Но последствия потери важных позиций в Донецкой области, в которые было вложено много ресурсов и которые ВСУ удерживали ещё с 2014-15 годов, когда военный конфликт только начинался, сказываются до сих пор.
Прекращение какой помощи может ударить по ситуации на фронте наиболее серьёзно?
Прежде всего, поставок ракет всех видов — как для оперативно-тактических комплексов, так и для систем ПВО и авиации. А также обмена разведданными.
Возможность нанесения мощного превентивного удара вглубь территории противника не даёт тому возможности сосредоточить войска для крупной наступательной операции, вынуждая скатываться к многочисленным, но разрозненным атакам и нивелируя его количественное и качественное превосходство.
А наличие множества противоракетных/противовоздушных комплексов с современными системами слежения и вооружений к ним делает бесперспективными атаки с использованием довольно дорогих баллистических и крылатых ракет.
Существенно и то, что США не присоединились к конвенции о запрете кассетных боеприпасов, что позволяет им выпускать средства массированного поражения. А также о запрете противопехотных мин — что в условиях крупномасштабного конфликта тоже очень важно.
Что с разведданными? Что будет, если США отключат Starlink?
Пока непонятно. Различные источники уверяют, что пока что обмен разведданными не прекращался.
На тактическом и оперативно-тактическом уровнях ВСУ не особо нуждаются в разведывательной помощи от Вашингтона.
Проще говоря, они получают разведывательную информацию как на поле боя, так и на 40-50 км и более в глубину территории противника своими силами — при помощи беспилотников, авиации, средств радиоэлектронной разведки, оставленных при отступлении "жучков", агентурной информации и так далее.
Что же касается разведывательной информации более высокого уровня, то США, во-первых, не отказывались делиться ею со своими союзниками по НАТО, во-вторых, союзники пока что не обременены запретом делиться этой информацией с Киевом, тем более что эти сведения по линии НАТО — общие.
О возможности замещения спутниковых систем Starlink уже много писали, украинцы это делали. Штука тут ещё и в том, что Starlink — это не военное оборудование.
Какую часть этой помощи может заместить Европа?
Стоимость ценных бумаг европейских компаний, работающих на военно-промышленный комплекс — немецкой Rheinmetall, британской BAE Systems, французских Dassault Aviation и Thales, шведской Saab, итальянской Leonardo — поднялась от 10 до 18%.
Но это говорит только о росте привлекательности акций европейского ВПК, а не о его способности быстро нарастить производство военной продукции.
Европа умеет производить то же самое, что и США. Только мало. Пока.
При полном отказе от американской поддержки украинская армия будет испытывать острую нехватку того, что США поставляют ей массово. Это основные средства поражения — снаряды, мины, противотанковые, зенитные, тактические и оперативно-тактические ракеты, боевая бронетехника и бронетранспорт.
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Что с ПВО?
Американские системы Patriot и схожие по характеристикам европейские прикрывают в Украине в основном не войска, а крупные города. Вряд ли прекращение поставок ракет к американским комплексам ПВО серьёзно повлияет на тактику ВСУ — нынешняя война сводится больше к умению рассредоточиться и внезапно ударить, а не собрать силы в кулак.
А вот города с прекращением поставок противоракет могут стать более беззащитными.
То же самое и с истребителями F-16, их обслуживанием, подготовкой пилотов и оснащением. У тех, что стоят на балансе ВСУ, основное предназначение — отражать авиа- и ракетные удары по крупным стратегическим объектам. Без американских ракет, которые они носят под крылом, от них толку мало.
Что же касается бомбёжки территории противника тихоходными беспилотниками наподобие иранских "шахедов" и отражения таких ударов — обе воюющие стороны это делают в основном собственными силами и с переменным успехом.
Изменилась ли динамика боев на линии фронта после заявления США о приостановке военной помощи?
Нет, не изменилась, но этого и не должно было произойти. Как уже говорилось, все крупные военные операции планируются сильно заранее, исходя из нынешней ситуации и с учётом ближайших перспектив.
Сейчас российская армия, судя по всему, отказалась от планов быстрого захвата агломерации Покровск-Мирноград и концентрирует усилия на продвижении к северу от неё — на город Константиновку, планируя удары по двум направлениям, со стороны Торецка и Часова Яра (который ещё полностью не взят).
В случае захвата Константиновки создаются условия для наступления на Краматорск и Славянск. Но до Константиновки ещё надо добраться.
Российская армия продолжает наступательные действия и на западе Донецкой области, и на востоке Харьковской в районе Купянска, но темпы её продвижения в начале этого года сильно замедлились, а потери — не стали меньше.
*Власти России включили Илью Абишева в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и намерена оспорить его в суде.