Главное за 4 марта США остановили помощь Украине, экс-министр Сеглиньш попал под суд и детальный разбор "Потока"

29 августа августа прошлого года в широкий прокат вышел "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, завоевавшая "Оскар" и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.

Мультфильм Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) стал настоящей сенсацией, собрав десятки престижных кинонаград, включая самую желанную - "Оскар". О создании мультфильма и сфере 3D-анимации Латвии в целом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с работавшим над мультфильмом художником компьютерной 3D-графики Константином Вишневским.

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В Риге скоро откроется первый исследовательский центр искусственного интеллекта (ИИ) в сотрудничестве с компанией Meta. RUS TVNET отправился на улицы Риги, чтобы узнать, как часто люди используют ИИ, какие преимущества и риски они в нем видят и считают ли оправданными государственные вложения в его развитие. Ответы смотрите на видео!

Когда мы прибываем в дневной центр Рижского приюта для бездомных и малоимущих, перед нами во всей красе раскрывается его повседневная жизнь. День для Латвии необычно солнечный, но мороз в -5 градусов кусает пальцы и нос, привыкшие к мягкой зиме. В дневном центре, чтобы согреться, появляется очередной бедолага, явно в сильном алкогольном опьянении - вокруг него уже издалека распространяется резкий запах спиртного. С первой попытки он не может попасть внутрь - автоматические двери открываются и закрываются, но он не сдается и снова пытается взять крепость штурмом.

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