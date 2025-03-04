Во вторник, 4 марта, произошло много интересных и важных событий. США приостановили оказание военной помощи Украине, после чего власти ЕС объявили о выделении около 800 миллиардов евро на укрепление обороны. Между тем, в VID рассказали, какие налоговые декларации рассматриваются быстрее, а в Риге закончили первый этап строительства нового железнодорожного моста через Даугаву. Об этом и не только - в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 4 марта ⟩ США остановили помощь Украине, экс-министр Сеглиньш попал под суд и детальный разбор "Потока"
Новости Латвии:
Годовые налоговые декларации, поданные раньше, рассматриваются быстрее, если в них меньше приложенных чеков, заявила глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке в эфире программы "900 секунд" на TV3.
Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру Мареку Сеглиньшу за отказ пройти проверку на алкоголь, выяснило агентство LETA.
В конце прошлой недели в Салдусском крае сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования заметили на обочине шестилетнего мальчика, который решил самостоятельно пройти около 11 километров до дома, так как его отец, употребляя алкоголь, оставил его без присмотра.
Объединение предприятий BeReRix, реализующее проект строительства Рижского центрального узла в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, завершило первую очередь строительства конструкций нового железнодорожного моста через Даугаву, сообщили агентству LETA в объединении.
В ночь с 4 на 5 марта Tele2 полностью завершит переход на современные сетевые технологии, отключив последние 3G-базовые станции в Риге (Пардаугава) и Марупском крае. Таким образом, Tele2 станет первым оператором мобильной связи в Латвии, который будет в основном использовать для голосовых звонков только сети 4G и 5G, сообщили RUS TVNET в компании.
За рубежом:
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представила план по мобилизации около 800 млрд евро на укрепление европейской обороны и оказание немедленной военной поддержки Украине после того, как Вашингтон приостановил свою помощь.
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует «приверженность миру». Это произошло через несколько дней после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с горячей перепалкой, которая произошла у него с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, сообщает телерадиокорпорация BBC.
Крупнейшие европейские страны поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, одновременно разрабатывая планы перемирия в Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Латвийский блогер Андрей Чернуцкий, которого знают под именем Андрейка Епта, записал два совместных видеоролика с участником "Евровидения" от Эстонии Томми Кэшем.
Интересное чтиво:
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Когда мы прибываем в дневной центр Рижского приюта для бездомных и малоимущих, перед нами во всей красе раскрывается его повседневная жизнь. День для Латвии необычно солнечный, но мороз в -5 градусов кусает пальцы и нос, привыкшие к мягкой зиме. В дневном центре, чтобы согреться, появляется очередной бедолага, явно в сильном алкогольном опьянении - вокруг него уже издалека распространяется резкий запах спиртного. С первой попытки он не может попасть внутрь - автоматические двери открываются и закрываются, но он не сдается и снова пытается взять крепость штурмом.
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