Не хуже "Оскара"! Настоящий звездопад на церемонии вручения премии BraVo в Москве
Недавно в Москве на исторической сцене Большого театра прошла вторая церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Елена Грицук, которая была там как раз в эти дни, побывала на этом торжественном мероприятии и поделилась с Русским TVNET своими впечатлениями и очень красивыми фото.
Как говорится: "И я там был, мёд-пиво пил...". Надо сказать, что было действительно феерично! На одной сцене Большого можно было наблюдать, как прима-балерин, оперных див, мировых теноров и ведущих политиков, так и настоящих голливудских звёзд, таких как Джон Траволта. Выступление гостей сопровождал оркестр Большого театра под управлением дирижёра Павла Клиничева, но обо всем по порядку...
Прекрасная идея объединить музыку всех жанров и направлений, в также удостоить наградами тех, кто действительно этого заслуживает, возникла в 2017 году.
И с тех пор премия BraVo стала долгожданным событием для артистов, ценителей искусства и звездных гостей со всего мира.
В этом году красная дорожка мероприятия была по-настоящему жаркой. Прорваться сквозь бетонную стену журналистов, фотографов и операторов было практически невозможно. Все хотели урвать кусочек "звездного пирога". Но счастливый случай никто не отменял!
В этот раз мне помог итальянский оперный певец Алессандро Сафина, который сквозь множество вспышек и видеокамер заметил меня и громко произнес: "Oh! I remember you! Elena from Jurmala!".
Естественно, все расступились, чтобы посмотреть, что там за «Эленафромджурмала»))) Сказать, что я была удивлена, - не сказать ничего.
"Вот так память", - подумалось мне.
Алессандро Сафина запомнил меня благодаря музыкальному конкурсу "Новая Волна" и модным телевизионным дневникам, которые я вела несколько лет назад, где и познакомилась с артистом.
Итальянец с шармом добавил, что "рад вновь посмотреть в мои глаза, ведь их он никогда не забудет!".
Вот умеют же итальянские мужчины сделать комплимент так, что голова закружится, да еще и на красной дорожке Большого театра при огромном количестве журналистов.
Будет что детям рассказать.
С этого момента я была в первом ряду и имела возможность задавать звёздным гостям интересующие меня вопросы.
В тот вечер на красную дорожку церемонии обрушился настоящий звездопад! Среди гостей пышного торжества были и звёзды балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, и мировые оперные селебрити, такие как Анджела Георгиу, Витторио Григоло, Хао Чжан Тян.
Не обошлось и без звёзд Голливуда! Когда на дорожку вышел Джон Траволта, то начался настоящий ажиотаж среди прессы - все хотели задать актеру хоть пару вопросов. "Боже, это же он! Прям как на экране! Ни капельки не изменился", - слышалось из толпы.
Джон гордо и статно купался в лучах своей славы в России и был готов ответить каждому. Было видно, что голливудская звезда рада своему приезду в златоглавую столицу.
Траволта признался, что для него честь стоять на сцене Большого театра, а накануне во время репетиции ему "даже посчастливилось станцевать прямо на сцене", - улыбаясь, добавил актёр.
Лауреат престижной премии "Оскар", английская актриса Хелен Миррен появилась на красной дорожке с интересным украшением - орденом её деда (отец и дед Хелен были русскими).
"Это награда моего деда, он получил ее в русской армии еще до Второй мировой войны и революции. Он всегда хотел вернуться в Россию",
- рассказала журналистам актриса.
Среди гостей также были замечены Филипп Киркоров, певица Зара, телеведущая Юлия Барановская, легендарный певец Майкл Болтон и многие другие.
Сегодня премия BraVo - это множество разнообразных номинаций и несколько специальных призов, которые присуждаются по рузультатам голосования представителей музыкального сообщества. Так, в номинации "Опера года" победила постановка Константина Богомолова оратории Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Золотые статуэтки в виде скрипичных ключей разлетались в разные уголки планеты: дирижером года признали японского мастера Митиеси Иноуэ.
Лучшим пианистом как "Открытие года" стал шестнадцатилетний виртуоз Иван Бессонов, который получил награду из рук примы-балерины Светланы Захаровой.
Сама же Светлана в тот праздничный вечер порадовала гостей совместным дуэтным выступлением с Якопо Тисси, исполнив адажио из балета Caravaggio.
"Балетом года" стал "Нуриев" Большого театра - бесспорно, самый резонансный хореографический проект. Зал стоя встретил объявление о присуждении почетной награды "За вклад в мировую музыкальную культуру" великой испанской певице Монтсеррат Кабалье, которая ушла из жизни осенью прошлого года.
Её дочь со слезами на глазах приняла награду и поблагодарила всех присутствующих. Монтсеррат Марти исполнила арию Лауретты из оперы Пуччини "Джанни Скикки" из репертуара мамы.
Известный китайский бас Хао Чжан Тан был отмечен за "Лучший классический мужской вокал". Награду за "Лучший классический женский вокал" из рук суперзвезды мировой оперы - итальянского тенора Витторио Григоло - получила воспитанница Молодежной программы Большого театра, ныне выступающая на первых европейских сценах, Венера Гимадиева. Григоло сорвал настоящую овацию, исполнив арию Каварадосси из оперы Пуччини "Тоска".
Майкл Болтон представил свою версию арии Калафа из оперы Пуччини "Турандот". Приз за "Классический альбом года" второй год подряд получил пианист Даниил Трифонов - ныне за запись Destination Rachmaninov.
Российский танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин на вечере исполнил танец на песню Take me to church исполнителя Hozier.
Награды "Мировая звезда" удостоилась румынская сопрано Анджела Георгиу. Памятный приз в виде скрипичного ключа ей вручил специальный гость церемонии - актер Джон Траволта.
Появление на сцене оперной дивы Георгиу и ее волшебное выступление добавили феерии в трехчасовой праздник и стали прекрасным завершением вечера!