Не хуже "Оскара"! Настоящий звездопад на церемонии вручения премии BraVo в Москве

Как говорится: "И я там был, мёд-пиво пил...". Надо сказать, что было действительно феерично! На одной сцене Большого можно было наблюдать, как прима-балерин, оперных див, мировых теноров и ведущих политиков, так и настоящих голливудских звёзд, таких как Джон Траволта. Выступление гостей сопровождал оркестр Большого театра под управлением дирижёра Павла Клиничева, но обо всем по порядку...

Прекрасная идея объединить музыку всех жанров и направлений, в также удостоить наградами тех, кто действительно этого заслуживает, возникла в 2017 году.

И с тех пор премия BraVo стала долгожданным событием для артистов, ценителей искусства и звездных гостей со всего мира.

В этом году красная дорожка мероприятия была по-настоящему жаркой. Прорваться сквозь бетонную стену журналистов, фотографов и операторов было практически невозможно. Все хотели урвать кусочек "звездного пирога". Но счастливый случай никто не отменял!

ФОТО: Ара Погосян

В этот раз мне помог итальянский оперный певец Алессандро Сафина, который сквозь множество вспышек и видеокамер заметил меня и громко произнес: "Oh! I remember you! Elena from Jurmala!".

Естественно, все расступились, чтобы посмотреть, что там за «Эленафромджурмала»))) Сказать, что я была удивлена, - не сказать ничего.

"Вот так память", - подумалось мне.

Алессандро Сафина запомнил меня благодаря музыкальному конкурсу "Новая Волна" и модным телевизионным дневникам, которые я вела несколько лет назад, где и познакомилась с артистом.

ФОТО: Ара Погосян

Итальянец с шармом добавил, что "рад вновь посмотреть в мои глаза, ведь их он никогда не забудет!".

Вот умеют же итальянские мужчины сделать комплимент так, что голова закружится, да еще и на красной дорожке Большого театра при огромном количестве журналистов.

Будет что детям рассказать.

ФОТО: Ара Погосян

С этого момента я была в первом ряду и имела возможность задавать звёздным гостям интересующие меня вопросы.

ФОТО: Ара Погосян

В тот вечер на красную дорожку церемонии обрушился настоящий звездопад! Среди гостей пышного торжества были и звёзды балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, и мировые оперные селебрити, такие как Анджела Георгиу, Витторио Григоло, Хао Чжан Тян.

Светлана Захарова ФОТО: Ара Погосян

Светлана Захарова и Анджела Георгиу ФОТО: Ара Погосян

Не обошлось и без звёзд Голливуда! Когда на дорожку вышел Джон Траволта, то начался настоящий ажиотаж среди прессы - все хотели задать актеру хоть пару вопросов. "Боже, это же он! Прям как на экране! Ни капельки не изменился", - слышалось из толпы.

Джон гордо и статно купался в лучах своей славы в России и был готов ответить каждому. Было видно, что голливудская звезда рада своему приезду в златоглавую столицу.

Траволта признался, что для него честь стоять на сцене Большого театра, а накануне во время репетиции ему "даже посчастливилось станцевать прямо на сцене", - улыбаясь, добавил актёр.

Джон Траволта ФОТО: Ара Погосян

Джон Траволта ФОТО: Ара Погосян