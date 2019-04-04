Чт, 4.04.2019
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Тело - мечта! 49-летняя Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини
ФОТО

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ФОТО: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес регулярно публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует свое натренированное тело, заслуживающее восхищения. Но на сей раз она особенно взволновала фанатов.

На одном из свежих фото Лопес позирует в крошечном розовом бикини и настолько близко к камере, что ее фантастическую фигуру и пресс можно разглядеть во всех подробностях.

Звездная красавица никогда не скрывала, что усердно работает и постоянно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.

"Я просто хочу, чтобы вы знали… Рамона в ударе. На съемках и в роли для фильма "Хастлер", - подписала снимок Джей Ло.

Теперь нам известно, как будут звать ее героиню в картине, которая должна выйти на экраны в 2020 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Горячее" фото уже по достоинству оценили многочисленные поклонники и друзья Лопес, в том числе ее жених Алекс Родригес, супермодель Наоми Кэмпбелл и музыкант Ленни Кравиц.

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#beachbums 🌅🌴💕

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

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