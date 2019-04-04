Тело - мечта! 49-летняя Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес регулярно публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует свое натренированное тело, заслуживающее восхищения. Но на сей раз она особенно взволновала фанатов.
На одном из свежих фото Лопес позирует в крошечном розовом бикини и настолько близко к камере, что ее фантастическую фигуру и пресс можно разглядеть во всех подробностях.
Звездная красавица никогда не скрывала, что усердно работает и постоянно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.
"Я просто хочу, чтобы вы знали… Рамона в ударе. На съемках и в роли для фильма "Хастлер", - подписала снимок Джей Ло.
Теперь нам известно, как будут звать ее героиню в картине, которая должна выйти на экраны в 2020 году.
"Горячее" фото уже по достоинству оценили многочисленные поклонники и друзья Лопес, в том числе ее жених Алекс Родригес, супермодель Наоми Кэмпбелл и музыкант Ленни Кравиц.