Тело - мечта! 49-летняя Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини

На одном из свежих фото Лопес позирует в крошечном розовом бикини и настолько близко к камере, что ее фантастическую фигуру и пресс можно разглядеть во всех подробностях.

Звездная красавица никогда не скрывала, что усердно работает и постоянно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.

"Я просто хочу, чтобы вы знали… Рамона в ударе. На съемках и в роли для фильма "Хастлер", - подписала снимок Джей Ло.

Теперь нам известно, как будут звать ее героиню в картине, которая должна выйти на экраны в 2020 году.