Как найти 19 богатых девушек и обмануть их? Китаец придумал дерзкий лайфхак

Как сообщает Daily Mail, мужчина стал носить поддельную дизайнерскую одежду и завел особый аккаунт в соцсетях. На это купились 19 весьма состоятельных китаянок, однако теперь парню придется ответить перед законом за отношения с каждой - он обвиняется в крупном мошенничестве.

Как отмечают СМИ, полиция городского округа Чанчжоу в Китае начала расследование преступления мужчины.

Теперь известно, что после потери работы он придумал хитрый план по заработку денег. Для начала молодой человек по имени Тан завел в социальных сетях страницу, где, по словам полицейских, стал притворяться богатым парнем, а помогли ему в этом обычные фото.

Он надел поддельную дизайнерскую одежду и стал носить «дорогие» сумки. При этом потенциальные партнерши были не из бедных — дочери чиновников и состоятельные предпринимательницы.

В конце концов к 2019 году у Тана появилось 19 девушек, которых он по очереди звал на свидания и с которыми состоял в, на первый взгляд, обычных романтических отношениях. На встречи мужчина ходил все в тех же якобы дорогих нарядах, а заодно выпрашивал у возлюбленных большие суммы денег. Спустя определенное время обманутые понимали что к чему и обращались за помощью к стражам порядка.

Полиция задержала Тана 22 марта. На допросе мужчина признался, что действительно обманывал девушек ради денег.