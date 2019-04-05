Пт, 5.04.2019
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Как найти 19 богатых девушек и обмануть их? Китаец придумал дерзкий лайфхак

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Молодой парень из Китая потерял работу, однако не опустил руки: он разработал план и решил обеспечить себя крупным состоянием при помощи богатых женщин.

Как сообщает Daily Mail, мужчина стал носить поддельную дизайнерскую одежду и завел особый аккаунт в соцсетях. На это купились 19 весьма состоятельных китаянок, однако теперь парню придется ответить перед законом за отношения с каждой - он обвиняется в крупном мошенничестве.

Как отмечают СМИ, полиция городского округа Чанчжоу в Китае начала расследование преступления мужчины.

Теперь известно, что после потери работы он придумал хитрый план по заработку денег. Для начала молодой человек по имени Тан завел в социальных сетях страницу, где, по словам полицейских, стал притворяться богатым парнем, а помогли ему в этом обычные фото.

Он надел поддельную дизайнерскую одежду и стал носить «дорогие» сумки. При этом потенциальные партнерши были не из бедных — дочери чиновников и состоятельные предпринимательницы.

В конце концов к 2019 году у Тана появилось 19 девушек, которых он по очереди звал на свидания и с которыми состоял в, на первый взгляд, обычных романтических отношениях. На встречи мужчина ходил все в тех же якобы дорогих нарядах, а заодно выпрашивал у возлюбленных большие суммы денег. Спустя определенное время обманутые понимали что к чему и обращались за помощью к стражам порядка.

Полиция задержала Тана 22 марта. На допросе мужчина признался, что действительно обманывал девушек ради денег.

На данный момент список его достижений остановился на 19 пострадавших. Теперь предстоит разобраться с рассказами всех женщин и до конца расследовать дело.

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