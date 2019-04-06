Сб, 6.04.2019
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Рецепт дня: куриные оладушки с овощами
Просто, вкусно и полезно!

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Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Очень простой рецепт полезных куриных оладий, которые отлично подойдут и для малышей, и для спортсменов, и для тех, кто следит за фигурой, обнаружили мы на портале Sobesednik.ru. Настоящий кладезь полезных микроэлементов!

Ингредиенты: 250 г куриного филе, 70 г замороженного горошка , 70 г замороженной брокколи, 1 луковица, 4 пера зеленого лука, 1/2 лимона, 1–2 яйца, 2 ст. л. крахмала, соль и перец (по вкусу), растительное масло для жарки.

Приготоление:

1. Куриное филе промойте, нарежьте на небольшие кусочки и измельчите при помощи блендера. 

2. В отдельной миске смешайте фарш, горошек и нарезанные на маленькие кусочки соцветия брокколи. 

3. Лук (зеленый и репчатый) измельчите и добавьте к фаршу. На мелкой терке натрите цедру лимона и выдавите сок в фарш.

4. Добавьте яйцо и вымесите фарш (если необходимо - добавьте еще одно), всыпьте крахмал, соль и перец. 

5. Разогрейте растительное масло в сковороде и ложкой выкладывайте на нее небольшие порции фарша. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи промокните бумажным полотенцем, чтобы избавиться от излишков жира.

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