В Словении случайно запретили исполнять гимны других стран

Национальный совет Словении принял поправки к Закону о государственных символах, которые предусматривают запрет на исполнение гимнов других государств, сообщает чешская газета Mlada fronta Dnes.
Согласно поправкам, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации стран.
Впрочем, выяснилось, что поправки были приняты по ошибке. Как заявила глава входящей в коалицию партии "Мост-Хид" Бела Бугар, депутаты проявились доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не потрудившись вникнуть в суд поправок.
Депутаты "Мост-Хид" обратились к президенту с просьбой вернуть документ на доработку в парламент.
В свою очередь глава государства призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.