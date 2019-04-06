Сб, 6.04.2019
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В Словении случайно запретили исполнять гимны других стран

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Флаги Словении. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Национальный совет Словении принял поправки к Закону о государственных символах, которые предусматривают запрет на исполнение гимнов других государств, сообщает чешская газета Mlada fronta Dnes.

Согласно поправкам, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации стран.

Впрочем, выяснилось, что поправки были приняты по ошибке. Как заявила глава входящей в коалицию партии "Мост-Хид" Бела Бугар, депутаты проявились доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не потрудившись вникнуть в суд поправок.

Депутаты "Мост-Хид" обратились к президенту с просьбой вернуть документ на доработку в парламент. 

В свою очередь глава государства призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.

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