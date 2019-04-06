В Словении случайно запретили исполнять гимны других стран

Впрочем, выяснилось, что поправки были приняты по ошибке. Как заявила глава входящей в коалицию партии "Мост-Хид" Бела Бугар, депутаты проявились доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не потрудившись вникнуть в суд поправок.