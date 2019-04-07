Вс, 7.04.2019
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В эстонском аквапарке обнаружили четырехлетнего ребенка без сознания

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Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Сегодня в Центр тревоги позвонили из аквапарка Atlantis H20 Aquapark, где в бассейне был обнаружен потерявший сознание ребенок, передает Postimees.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, работающие в аквапарке спасатели тут же стали приводить ребенка в чувство и сразу вызвали скорую помощь. "Ребенок пришел в сознание и его доставили в больницу", - сказал Тамбре.

"Мы стараемся как можно быстрее выяснить, что точно случилось и каким образом ребенок оказался в аквапарке без надзора", - добавил он.

 

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