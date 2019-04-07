В эстонском аквапарке обнаружили четырехлетнего ребенка без сознания

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, работающие в аквапарке спасатели тут же стали приводить ребенка в чувство и сразу вызвали скорую помощь. "Ребенок пришел в сознание и его доставили в больницу", - сказал Тамбре.