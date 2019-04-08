Дзинтарс: Отстранения Ушакова недостаточно. Нужен роспуск всей Рижской думы

Член ВЛ-ТБ/ДННЛ Каспар Герхардс, который еще недавно возглавлял Министерство охраны среды и регионального развития, также добивался роспуска столичной думы, но безрезультатно.

Нынешний министр Юрис Пуце ("Для развития"/За!") заявил, что в ходе проведенных проверок не обнаружено таких допущенных думой нарушений закона, которые могли бы послужить основанием для ее роспуска.

По словам Дзинтарса, после отстранения от должности Ушаков лишь формально лишился возможности управлять думой, но большинство в думе по-прежнему составляют депутаты его партии "Согласие" и партии "Честь служить Риге".

"На любых важных голосованиях старая думская коалиция включит машину для голосования и примет любые необходимые для команды Ушакова решения. По сути, ничего не изменится", - подчеркнул лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ.

"После коррупционных скандалов и замешательства в "Согласии" и поддерживающих его структурах внеочередные выборы думы означали бы реальную возможность лишить приближенные к Москве силы власти в столице Латвии", - заявил Дзинтарс.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности мэра столицы. В распоряжении министра указан ряд допущенных Ушаковым нарушений как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas Satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать распоряжение министра, и уверен, что в суде все претензии будут опровергнуты.