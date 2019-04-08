Глава МВД: нужно выплачивать премии людям, помогающим поймать поджигателей травы

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс предлагает рассмотреть возможность ввести более суровые наказания за сжигание прошлогодней травы и премировать людей, которые помогают поймать поджигателей.
Как сообщил агентству LETA советник министра Карлис Миксонс, Гиргенс резко осуждает сжигание прошлогодней травы и, если количество поджогов не уменьшится, обещает более суровые меры борьбы с поджигателями.
"Каждый год мы возвращаемся к одному и тому же вопросу, призывая людей не сжигать прошлогоднюю траву. Ресурсы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), то есть государственные средства, в настоящее время мобилизованы для тушения пожаров травы, которые нередко являются результатом злоумышленных действий. Если отношение людей не меняется, это означает, что прежние превентивные меры не работают и нужны более суровые штрафы и другие меры, например, премии для людей, которые сообщают о поджигателях прошлогодней травы, чтобы полиция могла привлечь виновных к административной ответственности", - сказал Гиргенс.
В настоящее время Кодекс административных нарушений предусматривает штрафы для физических лиц за поджоги травы на сумму от 280 до 700 евро.
В минувшие выходные ГПСС потушила 347 пожаров прошлогодней травы, а в целом за этот год зарегистрировано уже 1334 таких пожара.