Глава МВД: нужно выплачивать премии людям, помогающим поймать поджигателей травы

"Каждый год мы возвращаемся к одному и тому же вопросу, призывая людей не сжигать прошлогоднюю траву. Ресурсы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), то есть государственные средства, в настоящее время мобилизованы для тушения пожаров травы, которые нередко являются результатом злоумышленных действий. Если отношение людей не меняется, это означает, что прежние превентивные меры не работают и нужны более суровые штрафы и другие меры, например, премии для людей, которые сообщают о поджигателях прошлогодней травы, чтобы полиция могла привлечь виновных к административной ответственности", - сказал Гиргенс.