История Джипси Роуз: как ложь о болезнях и жизнь в коляске довела дочь до убийства матери

В 2015 году американскую общественность потрясла история одной семьи из Спрингфилда, штат Миссури - Ди-Ди Бланчард на протяжении долгих лет врала своей дочери Джипси Роуз о ее возрасте и состоянии здоровья. Женщина кормила ребенка через трубку для питания, возила ее в инвалидной коляске, регулярно сбривала девочке волосы. Длительное время американке удавалось обманывать всех — дочь, отца девочки и медиков, которые очень долго ничего не подозревали.

Со временем Джипси узнала правду, которая довела девочку до убийства собственной матери. История Ди-Ди и Джипси Роуз снова стала актуальной, когда американская платформа для просмотра фильмов и телесериалов Hulu выпустила сериал "Притворство" (The Act), который повествует о трагедии семьи Бланчард.

"Человеку необходима власть над своим ребенком, он не хочет его отпускать, и один из способов, как сохранить эту власть — сделать ребенка больным", - так в интервью порталу Apollo эту историю прокомментировал латвийский психотерапевт и сексолог Артур Шульц.

По его словам, в психиатрии существует разделение на психически здоровых и больных людей, однако есть и категория людей, которые находятся на пограничном уровне. Такие люди могут иметь болезненную одержимость каким-то конкретным делом, часто связанным с неосуществленными мечтами.

"Например, у человека может быть нереализованная мечта о получении медицинского образования. Он хочет лечить людей, однако для этого необходимо много времени, тяжелых усилий, кроме того, это не всем доступно. Однако желание не угасает и человек начинает "лечить" себя, детей или внуков", - пояснил Шульц.

Сексолог заявил, что в корне лжи, которая необходима для поддержания сложившейся ситуации, кроется патологическое желание контролировать второго человека.

Один из способов сохранить контроль над своим ребенком — сделать его больным. То есть, либо посадить в инвалидную коляску, либо делать все, чтобы ребенка признали психически нездоровым.

Как отметил Шульц, такие родители не заботятся о том, чтобы их дети были здоровыми. Они наоборот пытаются искать у своих детей различные недуги, которые бы заверили и отпрысков своих родителей, и окружающих в том, что больным детям лучше оставаться со своей семьей.

48-летняя Ди-Ди Бланчард (настоящее имя — Клодин) была матерью-одиночкой, которая своими силами растила свою тяжело больную дочь Джипси Роуз. Женщина была безработной, она растрогала общественность заботой о дочери, которая была прикована к инвалидному креслу, для дыхания использовала балон с кислородом и ела через трубку для питания.

Летом 2015 года Ди-Ди была найдена мертвой, а Джипси Роуз пропала. Девушку нашли, однако все были шокированы новостью о том, что на самом деле Джипси умела ходить и дышать без специальных приспособлений.

Соседи Ди-Ди Бланчард описывали ее как дружелюбного и теплого человека, она любила одеваться в яркие цвета и украшать волосы. По их словам, женщина все свое время посвящала уходу и воспитанию своей тяжелобольной, но жизнерадостной дочери Джипси Роуз — девочка была невысокого роста, перемещалась на инвалидной коляске.

Джипси носила очки с толстыми стеклами, была худой и бледной, ее зубы имели нездоровый вид, а во рту девочки виднелась трубка для искусственного питания. Иногда Бланчард видели с кислородным баллоном.

Когда Ди-Ди спрашивали о диагнозах дочери, женщина называла целый список болезней, в число которых входили генетические дефекты, дистрофия мускулов, эпилепсия, астма в тяжелой форме, нарушения сна и проблемы со зрением. По словам матери, сразу после своего рождения Джипси попала в палату интенсивной терапии, кроме того в детстве она победила лейкемию.

Девочка была очень дружелюбной и любила разговаривать, у нее был зычный, ребячий голос.

Ди-ди часто напоминала окружающим о том, что у ее дочка страдает от повреждений головного мозга. Джипси находилась на домашнем обучении, поскольку, по словам матери, девочка никогда бы не смогла соперничать со своими сверстниками в школе.

Джипси очень нравились платья принцесс, особенно наряд Золушки, в котором она запечатлена на многих фотографиях - на всех этих снимках девочка находится в компании своей мамы.

Вранье об отце Джипси Роуз

В свое время, отец Джипси Роуз Род рассказал журналистам Buzfeed, что девочка была зачата, когда ему было 17 лет, а Ди-Ди — 24 года. Молодые люди поженились, однако Род не хотел продолжать отношения и пара распалась. Джипси же родилась через короткое время после расставания родителей.

Отец девочки заявил, что Джипси родилась совершенно здоровой. Когда же ребенку исполнилось три месяца, Ди-Ди посчитала, что дочка страдает от нарушений сна и может перестать дышать посреди ночи.

Клодин Бланчард стала возить дочь по больницам, однако после многочисленных проверок выяснилось, что с девочкой все в порядке. Род считает, что именно тогда у его бывшей супруги появилась уверенность в болезни Джипси Роуз. Женщина констатировала еще ряд "проблем со здоровьем", которые объясняла генетическими заболеваниями.

В 2005 году дом семьи Бланчард был разрушен ураганом Катрина. Ди-Ди отвезла Джипси Роуз в лагерь для пострадавших и рассказала всем присутствующим о том, что вся история болезни ее дочери была уничтожена водой.

История женщины растрогала и врача Джанет Джордон, которая на данный момент отказывается от комментариев, и местную прессу. Джипси и ее мать стали получать помощь от различных благотворительных организаций — бесплатное жилье, экскурсии, внимание.

Ложь ради денег

Со временем, Ди-Ди стала вплетать в свои истории все больше лжи. С помощью благотворительной организации Habitat for Humanity американка получила новое жилье в штате Миссури. Своим новым соседям женщина стала рассказывать о том, что ей пришлось бежать от семьи в Луизиане.

По словам Ди-Ди, она и дочь страдали от домашнего насилия — решающим фактором стал дедушка Джипси, который много раз обжигал девочку сигаретами.

Женщина рассказывала, что отец девочки отказался от своей дочери. Со слов Ди-Ди, отец Джипси был наркоманом и издевался над людьми с особыми потребностями.

Однако, на самом деле, отец девочки ежемесячно перечислял дочери 1,200 долларов США и покупал ей подарки. Он регулярно выражал желание встретиться с дочкой, однако мать ему это запрещала.

Судьбоносный поворот

Эта история была очень выгодна СМИ — бедная дочь и ее заботливая мать. Однако в один день привычные мысли о них прекратила публикация на общей странице Ди-Ди и Джипси в соцсети Facebook: "Эта сука умерла".

Соседи не поняли, что происходит и стали волноваться. Позже к записи был добавлен следующий комментарий: "Я убил жирную свинью и изнасиловал ее любимую дочь. Она кричала невероятно громко".

Соседи вызвали полицию, однако стражи порядка не имели права заходить в дом без ордера. Через пару часов полицейские обнаружили труп Ди-Ди. Все тогда пребывали в ужасе от мыслей о том, что могло случиться с Джипси.

К полиции обратилась молодая женщина, дочь соседей семьи Бланчард, с которой подружилась Джипси, Алия Вудманси. За пару лет до трагедии девочка через фейковый профиль призналась Вудманси в том, что познакомилась с молодым человеком на портале для одиноких христиан.

Джипси говорила, что влюблена, но не может рассказать об этом своей матери, поскольку она знала, что Ди-Ди не разрешила бы ей встречаться с парнями.

Джипси говорила Алии, что она в течение двух лет переписывалась с неким Николасом Годжоном. Девочка планировала уговорить мать отвезти ее в кино и там познакомить со своим молодым человеком.

Алия показала переписку полицейским и они выяснили, что полные ненависти комментарии были опубликованы с IP-адреса Годжона. На следующий день стражи порядка отправились к Николасу домой. В результате все прошло спокойно — Годжон не сопротивлялся, вместе с ним в доме также находилась Джипси, с которой все было в порядке.

"Напряжение. Представьте, что находитесь дома, в семье, однако, глядя в окно, используя интернет, слушая радио, вы видите, что другие люди ходят, танцуют, у них есть что-то большее. Важную роль играет и то, что ребенку не хватает модели решения проблем, отстаивания своих прав. На данном примере видно, что девочке не хватало общения с другими людьми, профессионалами, учителями, психологами, которые могли бы ей как-то объяснить, как решать проблемы, как избавиться от напряжения. Если не хватает перспективы, может казаться, что нет выбора — либо нужно оставаться в том же статусе, либо действовать радикально", - прокомментировал трагичную историю сексолог Шульц.

На следующий день руководитель расследования сообщил, что все было не так, как всем казалось.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что девушка самостоятельно встала из инвалидного кресла и пошла. У Джипси Роуз были коротко стриженные волосы, она была способна толково говорить. Ей не были необходимы ни баллон с кислородом, ни лекарства. Как заявила Джипси в интервью с полицией, ей было 19 лет, однако на самом деле ей было 23 года.

Родители — всего лишь люди?

"В начале жизни родители занимают для ребенка место бога. Ребенок лоялен к родителям и доверяет им. Это, конечно, продолжается до того момента, как ребенок начинает понимать, что его родители — это всего лишь люди, они не идеальные, у них есть своя жизнь, в какие-то моменты на них нельзя положиться.

Родителям не все можно рассказывать, с ними нельзя обо всем поговорить. Это нормальный процесс отделения ребенка от семьи, дети начинают искать ресурсы вне семьи и успешно их находят. В каком-то возрасте появляется импульс изучать свои тело и сексуальность, знакомиться с потенциальными сексуальными партнерами", - заявил в интервью Apollo психотерапевт Шульц.

В ходе следствия был сделан вывод, что Ди-Ди Бланчард страдала от синдрома Мюнхгаузена - расстройствами психического характера. Страдающие от данного синдрома придумывают себе или близким различные физические или психические заболевания, при этом они сами верят в наличие этих недугов.

Почему у врачей не появились подозрения?

На протяжении всех лет Ди-Ди успешно манипулировала врачами и заверяла их в том, что дочке необходимы различные хирургические вмешательства.

Подозрения возникли только у одного врача в 2007 году. Детский невролог Бернардо Фластерштейн сказал Ди-Ди, что ничего не свидетельствует о неспособности девочки ходить. После этого заявления Ди-Ди просто сменила врача.

Между тем Фластерштейну никто не верил — все сочувствовали трагичной истории семьи Бланчард.

В 2009 году также был случай, когда правда могла быть раскрыта — кто-то сообщил в полицию о том, что в документах Джипси указаны разные даты рождения. Ди-Ди тогда объяснила это тем, что скрывается от агрессивного бывшего супруга. Никто дополнительных вопросов тогда ей не задал.

Попытка бегства

Однажды Джипси пыталась сбежать от матери - это произошло на мероприятии для фанатов научной фантастики, на котором девочка присутствовала со своей мамой и соседкой. Джипси последовала за неким мальчиком в гостиничный номер, однако Ди-Ди их нашла.

Женщина сказала парню, что ее дочери всего лишь 15 лет, хотя на самом деле Джипси на тот момент было 19 лет. Злость Ди-Ди в полной мере обрушилась на дочь лишь дома — женщина сломала компьютер Джипси и запретила ей пользоваться интернетом.

Однако девочка нашла способы, как обойти этот запрет, и в 2013 году познакомилась с Николасом. Пара никогда не встречалась в жизни. В ходе следствия выяснилось, что молодые люди создали свою виртуальную реальность, в которой фигурировали различные наряды, псевдонимы и элементы БДСМ.

Джипси многократно просила парня убить ее мать. Он ответил:

"Милая, не забывай, что я безжалостен и моя ненависть поможет мне ее убить. Моей темной стороне нравится убивать".

Прошлое Николаса не было криминальным. Единственные проблемы с законом у молодого человека появились, потому что тот однажды в ресторане быстрого питания на планшете смотрел порно.

10 лет тюрьмы для Джипси Роуз

5 июля 2016 года суд приговорил Джипси к десятилетнему тюремному сроку — это минимальный срок, который может получить убийца в США. Девушка выйдет на свободу в 2026 году. Между тем Николас Годжон в феврале этого года был приговорен к пожизненному заключению.

Журналисту Buzzfeed удалось побеседовать и с самой Джипси Роуз. По словам девушки, осознание того, что нужно бежать, пришло к ней после инцидента на фан-сходке в 2011 году.

"Врачи думали, что она обо мне очень сильно заботится. Думаю, она была бы отличной матерью для кого-то, кто на самом деле болен. Но я не больна. Это большая разница", - заявила Джипси Роуз.

Девушка рассказала, что ее обманывали так же, как и других. Она знала, что может ходить, но верила матери — Ди-Ди заверила дочь в том, что ходьба ей навредит. Джипси разрешала матери брить свои волосы, поскольку Ди-Ди утверждала, что они и так выпадут.

Джипси заявила, что хотела рассказать о происходящем кому-то другому, а не Николасу, однако он стал первым, кто предложил ей помощь.

Кроме того, как сказала девушка, она зла на врачей, игнорировавших факт того, что она совершенно здорова. Теперь же Джипси рада, что наконец-то сможет начать свою жизнь.

Власть, контроль и "общая тайна ребенка и родителя"