14 баллистических ракет и 250 дронов: подробности ночной атаки РФ на Украину

Украинцы сбили шесть ракет и 128 дронов, а еще 117 беспилотников пропали с экранов радаров или были выведены из строя с помощью радиоэлектронной борьбы без каких-либо негативных последствий на земле.

Основной целью удара стал Киев, однако ракетным ударам подверглись также Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

В сообщении воздушных сил говорится, что удар затронул Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.

Обломки беспилотника стали причиной пожаров в трех районах Киева - Соломенском, Днепровском и Оболонском, сообщили в столичной администрации.

15 человек получили ранения.

Повреждения нанесены жилым домам, торгово-развлекательному центру, учебному заведению, котельной, повреждено восемь автомобилей.

В районе Соломенка в Киеве обломки дрона попали в квартиру на пятом этаже дома, что привело к пожару. Пострадали семь человек в возрасте от 35 до 63 лет.

В Днепровском районе пострадала супружеская пара. В их квартиру врезался обломок.

В Оболонском районе в результате удара повреждены четыре этажа девятиэтажного дома. Пять пострадавших обратились за помощью.

В Киеве совершена атака по меньшей мере с 15 Shahed, сообщают украинские СМИ.