14 баллистических ракет и 250 дронов: подробности ночной атаки РФ на Украину

В ночь на субботу, 24 мая, Россия атаковала Украину, применив 14 баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и 250 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторов беспилотников, сообщили Воздушные силы Украины, пишет "Украинская правда".
Украинцы сбили шесть ракет и 128 дронов, а еще 117 беспилотников пропали с экранов радаров или были выведены из строя с помощью радиоэлектронной борьбы без каких-либо негативных последствий на земле.
Основной целью удара стал Киев, однако ракетным ударам подверглись также Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.
В сообщении воздушных сил говорится, что удар затронул Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.
Обломки беспилотника стали причиной пожаров в трех районах Киева - Соломенском, Днепровском и Оболонском, сообщили в столичной администрации.
15 человек получили ранения.
Повреждения нанесены жилым домам, торгово-развлекательному центру, учебному заведению, котельной, повреждено восемь автомобилей.
В районе Соломенка в Киеве обломки дрона попали в квартиру на пятом этаже дома, что привело к пожару. Пострадали семь человек в возрасте от 35 до 63 лет.
В Днепровском районе пострадала супружеская пара. В их квартиру врезался обломок.
В Оболонском районе в результате удара повреждены четыре этажа девятиэтажного дома. Пять пострадавших обратились за помощью.
В Киеве совершена атака по меньшей мере с 15 Shahed, сообщают украинские СМИ.
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