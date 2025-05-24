США официально сняли санкции с Сирии

Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что Сирии необходимо "продолжать работать над тем, чтобы стать стабильной страной, живущей в мире, и сегодняшние действия, как мы надеемся, выведут страну на путь светлого, процветающего и стабильного будущего".

Президент США Дональд Трамп заявил 13 мая во время визита в Саудовскую Аравию, что США снимут санкции с Сирии в ответ на требования Турции и Саудовской Аравии.

Министерство финансов США заявило, что ослабление санкций в отношении нового правительства Сирии обусловлено тем, что страна не будет предоставлять убежище террористическим организациям и гарантирует безопасность религиозным и этническим меньшинствам.

Отмена санкций была одобрена Государственным департаментом США, что даст возможность иностранным партнерам и союзникам принять участие в восстановлении Сирии и даст компаниям зеленый свет на работу в стране.

Отмена санкций распространяется на новые инвестиции в Сирию, предоставление финансовых услуг и операции с сирийскими нефтепродуктами. Он также разрешает транзакции с новым сирийским правительством и некоторыми ранее заблокированными юридическими лицами.

США и другие страны ввели санкции против Сирии после начала гражданской войны. Однако в декабре прошлого года режим многолетнего президента Сирии Башара Асада был свергнут. Он был свергнут коалицией во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмеда аш-Шараа.

Новое сирийское правительство, в котором доминируют сторонники Шаара, стремится отменить санкции, введенные при Асаде, чтобы оживить экономику Сирии и содействовать восстановлению страны после гражданской войны.