Война мягкой силы. Как США проигрывают из-за Трампа

Сила позволяет заставлять других делать то, что вы хотите. Этого можно добиться принуждением ("кнут"), платой ("пряник") или привлекательностью ("мед"). Первые два метода являются формами жесткой силы, а привлекательность - это мягкая сила. Мягкая сила создается культурой страны, ее политическими принципами, а также внешней политикой. В краткосрочной перспективе жесткая сила обычно побеждает мягкую. Но в долгосрочной - часто преобладает именно последняя.
Иосиф Сталин однажды издевательски спросил: "А сколько дивизий у Папы Римского?". Но папство существует до сих пор, а сталинский СССР давно сгинул.
Если союзники видят в вас добро и доверяют вам, они с большей вероятностью поддадутся на уговоры и последуют вашему примеру. Если же они сочтут вас безответственным хамом, они, скорее всего, начнут тянуть время и по возможности сокращать взаимозависимость.
Хороший пример - Европа времен Холодной войны. Один норвежский историк писал, что Европа оказалась разделена на Советскую и Американскую империи. Но у них было принципиальное отличие: американская сторона была "империей по приглашению". Это стало очевидно, когда СССР был вынужден ввести войска в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году. Напротив, блок НАТО не только сохранился, но и расширил число добровольных членов.