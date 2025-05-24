Война мягкой силы. Как США проигрывают из-за Трампа

Если союзники видят в вас добро и доверяют вам, они с большей вероятностью поддадутся на уговоры и последуют вашему примеру. Если же они сочтут вас безответственным хамом, они, скорее всего, начнут тянуть время и по возможности сокращать взаимозависимость.

Хороший пример - Европа времен Холодной войны. Один норвежский историк писал, что Европа оказалась разделена на Советскую и Американскую империи. Но у них было принципиальное отличие: американская сторона была "империей по приглашению". Это стало очевидно, когда СССР был вынужден ввести войска в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году. Напротив, блок НАТО не только сохранился, но и расширил число добровольных членов.