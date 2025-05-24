Беларусь после Лукашенко: кто первый в очереди на власть?

В окружении Лукашенко авторы нового исследования выделили пять групп "элиты" и проанализировали, кто в первых рядах в очереди за властью.
Александр Лукашенко хотел бы править вечно, но он стареет, и появление нового руководства в Беларуси в ближайшее десятилетие выглядит неизбежным, пишут Рыгор Астапеня и Павел Мацукевич в своем исследовании "В тени Лукашенко: белорусский правящий класс в начале транзита власти", опубликованном Центром новых идей в пятницу, 23 мая.
Наибольшие шансы стать этим руководством имеют представители текущего правящего класса, считают исследователи. Они проанализировали данные медиа, биографии 211 представителей власти РБ, провели глубинные интервью с экспертами и бывшими сотрудниками госорганов.
DW заглянула в исследование, чтобы понять, кто, по мнению его составителей, может прийти на смену Лукашенко, кто и как ждет транзита.
Правящий класс: мужчины около 50, все реже родом из России
Исследователи проанализировали сведения о 211 представителях лукашенковской элиты. С одной стороны, есть очевидные факты. Так, в системе мужчины доминируют, женщины на руководящих постах - редкость.
Но некоторые факты могут удивить. Возраст управленцев, поставленных 70-летним правителем, сейчас в среднем около 50 лет, хотя еще десятилетие назад был выше. "В системе остались единицы тех, кто входил в круг Лукашенко, когда он пришел к власти в 1994-м", - пишут исследователи.
При этом более-менее равномерно представлены все регионы, то есть нет клана "гомельских" или "шкловских", который был на слуху десяток лет назад. "Это касается в том числе представителей силовых ведомств, среди которых ранее была непропорционально большая доля рожденных в России", - подчеркивают исследователи.
Чиновники часто имеют опыт работы в силовых структурах или армии. Например, руководитель нижней палаты парламента ранее работал в КГБ, а министр спорта - в службе безопасности Лукашенко.
Пять кругов "элиты" и их отношение к возможному транзиту
Руководящий класс Беларуси можно называть "элитой Лукашенко", считают исследователи. При этом внутри системы есть разные мнения, элитные круги неоднородны, а правящий класс выглядит либеральнее, чем сам Лукашенко. Вокруг белорусского правителя исследователи выделили пять групп: семья, административная вертикаль, экономические технократы, силовики и бизнес.
"Семья" - это дети, родственники и друзья Лукашенко и его сыновей. Они в контексте транзита заинтересованы в получении гарантий безопасности и сохранении влияния. Тут центральной фигурой остается Виктор Лукашенко.
В административной вертикали особое место занимает "свита" - ближайшее окружение Лукашенко и его администрация. Они - не против транзита власти, но опасаются последствий, пишут исследователи.
"Экономические технократы" готовы к трансформации системы, надеясь сохранить свое положение благодаря компетенциям, которые понадобятся и новой власти. Они выступают за нормализацию отношений с Западом и поддержание связей с Россией.
Роль силовиков в Беларуси возросла после 2020 года, но они конкурируют друг с другом. Силовики заинтересованы в сохранении статус-кво даже после ухода Лукашенко. "Вероятно, будут союзниками новой власти, если она будет происходить из системы", - пишут исследователи.
Крупный бизнес зависим от России как основного рынка и хочет нормализации отношений с Западом для получения кредитов и технологий. Сегодня он большой роли не играет, но при трансформации режима бизнес может стать политическим игроком, считают Астапеня и Мацукевич.
Передача власти: кто первый в очереди?
Наиболее вероятными претендентами на власть выступают представители "семьи", административной вертикали и экономических технократов. "Роль силовиков вероятнее всего будет вспомогательной из-за отсутствия опыта правления", - пишут Астапеня и Мацукевич.
Управляемый транзит власти в Беларуси может произойти только под контролем Лукашенко, пока тот будет достаточно силен. В этом случае преемником может быть кто-то из числа лояльных чиновников, силовиков или членов семьи.
В Беларуси популярна точка зрения, что в 2020-2021 годах между Александром и Виктором Лукашенко произошел конфликт, но доказательств этому нет. Впрочем, это не делает невозможным назначение Виктора преемником, считают исследователи. "Только сын дает почти стопроцентную гарантию лояльности отцу, имеет все необходимые связи внутри системы и читается как легитимный выбор и для людей внутри системы, и в России", - пишут они.
Скорее всего, передача власти преемнику будет осуществлена с сохранением влияния Лукашенко, а правящий класс будет постепенно "переподчиняться" новому правителю, считают исследователи.
Неконтролируемый транзит власти может случиться по множеству причин - проблемы со здоровьем, смерть, политический кризис, вмешательство РФ... В этом случае диапазон действий правящего класса становится крайне широким, полагают эксперты.
Может ли система Лукашенко сохраниться без него?
Нынешний режим может сохраниться и без Лукашенко, считают исследователи. "Довольно сильный государственный аппарат заинтересован в удержании системы", - констатируют они.
Но группы "элиты" в силу своей разнородности перестанут держаться друг за друга, особенно в поисках новой легитимности - будь то от общества, от внутренних групп влияния или от России, считают авторы исследования.
Вряд ли можно сделать вывод, что сегодняшний правящий класс в будущем готов строить полноценную демократию, пишут Астапеня и Мацукевич. Более того, политические кризисы после Лукашенко могут привести к тому же уровню репрессий. "Но правящий класс в общем выглядит более либеральным, чем Лукашенко. Более того, многое зависит от фактора личности: вполне возможно, что человек, вышедший из круга "технократов", окажется автократом, а выходец из "семьи" - наоборот приверженцем либерализации", - отмечают исследователи.
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