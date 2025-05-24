Беларусь после Лукашенко: кто первый в очереди на власть?

При этом более-менее равномерно представлены все регионы, то есть нет клана "гомельских" или "шкловских", который был на слуху десяток лет назад. "Это касается в том числе представителей силовых ведомств, среди которых ранее была непропорционально большая доля рожденных в России", - подчеркивают исследователи.

Чиновники часто имеют опыт работы в силовых структурах или армии. Например, руководитель нижней палаты парламента ранее работал в КГБ, а министр спорта - в службе безопасности Лукашенко.

Пять кругов "элиты" и их отношение к возможному транзиту

Руководящий класс Беларуси можно называть "элитой Лукашенко", считают исследователи. При этом внутри системы есть разные мнения, элитные круги неоднородны, а правящий класс выглядит либеральнее, чем сам Лукашенко. Вокруг белорусского правителя исследователи выделили пять групп: семья, административная вертикаль, экономические технократы, силовики и бизнес.

"Семья" - это дети, родственники и друзья Лукашенко и его сыновей. Они в контексте транзита заинтересованы в получении гарантий безопасности и сохранении влияния. Тут центральной фигурой остается Виктор Лукашенко.

В административной вертикали особое место занимает "свита" - ближайшее окружение Лукашенко и его администрация. Они - не против транзита власти, но опасаются последствий, пишут исследователи.

"Экономические технократы" готовы к трансформации системы, надеясь сохранить свое положение благодаря компетенциям, которые понадобятся и новой власти. Они выступают за нормализацию отношений с Западом и поддержание связей с Россией.