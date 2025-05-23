Польша заявила о провокационных маневрах российского бомбардировщика над Балтийским морем

Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, российский самолет выполнял маневры, которые носили преднамеренно опасный и провокационный характер, из-за чего потребовалось вмешательство сил НАТО.

Отмечается, что российский самолет был перехвачен польскими истребителями, которые получили соответствующий приказ от оперативного командного центра НАТО в Европе. По словам министра, польские пилоты успешно идентифицировали бомбардировщик и заставили его прекратить провокационные действия.

В устранении инцидента участвовал польский контингент, дислоцированный на авиабазе в литовском городе Шяуляй.

Отмечается, что данный случай стал очередной в серии провокаций России вблизи границ НАТО, особенно со стороны Калининградской области, откуда российская авиация регулярно вылетает с выключенными транспондерами, не предоставляя полетные планы и не связываясь с диспетчерскими службами.

Польша способна противостоять подобным провокациям и готова реагировать на них как самостоятельно, так и в тесной координации с союзниками по НАТО, подчеркнул министр.

После вступления стран Балтии в НАТО в 2004 году был создан механизм патрулирования балтийского воздушного пространства. Дополнительные силы были размещены в Эстонии после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

В январе 2025 года стартовала новая миссия НАТО Baltic Sentry, направленная на усиление морского и воздушного наблюдения, защиту подводной инфраструктуры (кабелей, трубопроводов), а также на сдерживание потенциальных агрессоров. В миссии участвуют несколько стран НАТО, в том числе США и Нидерланды, предоставляющие корабли, самолеты и спецподразделения.