Ученые готовятся к тому, что следующей будет пандемия птичьего гриппа. Почему именно его?

«С биологической точки зрения, это огромные скачки через виды — это не просто переход от уток к голубям, — говорит профессор Риверс. - Вероятность того, что вирус продолжит развиваться и станет угрозой для человека, растет с каждым днем».

Риверс предупреждает, что если вирус не будет локализован, нам нужно быть готовыми к «внезапному обновлению штамма».

«Этот вирус в целом известен своей способностью меняться и адаптироваться, — объясняет она. - И медики уже давно опасаются, что, чем дольше инфекция циркулирует, тем больше у нее путей для адаптации. Это как постепенно набирающее силу движение».

Государственные границы птицам не помеха, так что ученые опасаются, что с наступлением весеннего сезона миграции распространение болезни лишь ускорится.

Китай, Мексика, Индия и Франция уже несколько лет вакцинируют птиц от птичьего гриппа Фото: China Photos / Stringer via Getty Images

Существует ли вакцина от птичьего гриппа?

Вакцинация сельскохозяйственных животных вызывает жаркие споры. Фермеры, которым приходится уничтожать заболевшие стада, были бы рады вместо этого прививать птиц (от гусей до кур), но это далеко не так просто.

Провести эффективную массовую вакцинацию птиц сложно: вакцина быстро заканчивается, и некоторые фермы остаются привитыми лишь частично, что может лишь привести к развитию у патогена устойчивости к птичьему иммунитету, объясняет доктор Мунир Икбал, руководитель группы по птичьему гриппу и болезни Ньюкасла в британском Институте Пирбрайта.