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Фото Киев подвергся атаке российских дронов и ракет

Многоэтажка в Киеве после российской атаки. 24 мая 2025 года

Россия в ночь на 24 мая нанесла по Киеву комбинированный удар с использованием дронов и ракет, в результате чего пострадали не менее восьми человек, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет AFP.

"Взрывы в столице. Активизированы средства ПВО. Город и область подвергаются комбинированному нападению противника", - написал мэр в Telegram.

В результате атаки были ранены по меньшей мере восемь человек, двое из которых были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Воздушные силы Украины предупредили, что в направлении Киева летят баллистические ракеты.

Глава Киевской военной и гражданской администрации Тимур Ткаченко сообщил о двух пожарах в Святошинском районе, падении обломков ракеты в Оболонском районе и падении обломков беспилотника на жилой дом в Соломенском районе.

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