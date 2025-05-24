Фото Киев подвергся атаке российских дронов и ракет

"Взрывы в столице. Активизированы средства ПВО. Город и область подвергаются комбинированному нападению противника", - написал мэр в Telegram.

В результате атаки были ранены по меньшей мере восемь человек, двое из которых были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Воздушные силы Украины предупредили, что в направлении Киева летят баллистические ракеты.

Глава Киевской военной и гражданской администрации Тимур Ткаченко сообщил о двух пожарах в Святошинском районе, падении обломков ракеты в Оболонском районе и падении обломков беспилотника на жилой дом в Соломенском районе.