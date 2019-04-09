В одной латвийской реке концентрация кофеина на m3 - как в чашке с кофе

Согласно исследованию, в латвийских водах констатированы различные активные вещества, а также кофеин.

Например, в одной из латвийских рек под названием Пупла количество кофеина на m3 - 11,4 - такое же, как в чашке с кофе.

На берегах Балтийского моря проживают около 85 млн человек, которые используют медикаменты. Вещества из организма выводятся и попадают в окружающую среду. Их негативное влияние сказывается как на здоровье человека, так и на флоре и фауне.

До сих пор детализированные исследования как защитить окружающую среду и что предпринимать в этом направлении не проводились.

Ученые анализировали воды, а также сточные воды и сточную грязь городского очистительного оборудования и производственных предприятий, а также были взяты образцы морской воды и воды рек - всего в 12 местах в Дриксе, в заливе, Пупле, Лиелупе, Мемеле, Мусе, Ведерупе и Яунберзе.

Наземные воды были обработаны в 66 местах, в 52 из них была обнаружена превышенная концентрация метформина, аторвастатина, диклофенакака. Анализ образцов проводился в лаборатории финского Института среды.

Чаще всего в наземных водах встречались активные вещества из обезболивающих и противовоспалительных средств, в сфере лечения центральной нервной системы, эндокринных заболеваний. Особенно велика концентрация диклофенака была обнаружен в реке Пупле (района Олайне), Мусе на латвийско-литовской границе.

Что касается анализа сточных вод, образцы которых изъяты с коммунальных предприятий, в некоторых местах Латвии (23 из 75 образцов) обнаружена большая концентрация парацетамола, кофеина, гидрохлортиазида и эстрона.