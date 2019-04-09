Госполиция раскрыла три жестоких убийства

Одно преступление было совершено в 2017 году. Тогда убитый человек был объявлен в розыск, как без вести пропавший. Другие преступные деяния были совершены в 2018 году - тела убитых были сожжены.

После проведения ряда оперативных действий в рамках расследования, полицейские выяснили личности подозреваемых и мотивы их преступлений.

Ко всем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечает полиция, ранее уже была озвучена информация о том, что 12 августа 2018 года в Иршской волости Кокнесского края в частном доме были найдены тела женщины 1960 г.р. и мужчины 1953 г.р. На трупах были признаки насильственной смерти.

Тела пострадавших были найдены во время тушения пожара - в одноэтажном доме горели вещи. Площадь пожара составила десять квадратных метров. В рамках этого дела в тот же день были задержаны двое мужчин 1986 г.р., которые были заключены под стражу.

В ходе расследования у должностных лиц управления уголовного розыска появились подозрения, что оба задержанных совершили еще одно убийство в июне 2018 года в Лудзском крае. Однако первоначально стражи порядка посчитали, что человек погиб из-за невнимательного обращения с огнем.

Тем не менее позже выяснилось, что в обоих случаях подозреваемые совершили убийства, руководствуясь личными мотивами. Они также попытались спрятать следы преступления и уничтожить доказательства путем поджога домов вместе с телами убитых.

В рамках расследования преступлений полицейские допросили более 20 человек, назначили более 20 экспертиз. Были также проведены обыски, осмотры и другие следственные действия.

Как сообщают стражи порядка, мужчин подозревают в убийстве двух людей, совершенном группой лиц, после которого тела были осквернены. В рамках этого дела задержанных также подозревают в воровстве и умышленной порче имущества, которая была совершена методом поджога.

Кроме того мужчин призывают к ответственности за особо жестокое убийство, совершенное группой лиц. По данному делу их также подозревают в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Мужчинам может грозить пожизненный тюремный срок или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без.

7 февраля 2019 года дело было передано прокуратуре Земгальского судебного округа для начала уголовного преследования.

В свою очередь 21 апреля 2017 года в полицию было передано заявление о пропаже человека в Риге при неизвестных обстоятельствах. Немедленно были начаты поиски пропавшего. Во время проведения оперативных и следственных мероприятий стражи порядка выяснили, что мужчина был убит, а его тело спрятано.

Также полицейские выяснили, что убийство пропавшего мужчины связано с его профессиональной деятельностью и источниками доходов. С убийством пропавшего был связан и его партнер по бизнесу, который был должен убитому большую сумму денег за покупку автомобиля.

После совершения убийства подозреваемый уничтожил вещественные доказательства и спрятал труп в лесном массиве - в яме, под ветками деревьев.

По подозрениям в совершении данного убийства был задержан мужчина 1970 г.р.. Его призывают к уголовной ответственности по 9. пункту 117. статьи уголовного закона - за убийство, совершенное, исходя из корыстных побуждений. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от десяти до 20 лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без.

16 января этого года было принято решение о передаче уголовного процесса для начала уголовного преследования, поскольку были проведены все необходимые следственные действия для укрепления базы полученных доказательств, сообщает полиция.

Как указывают стражи порядка, при расследовании каждого из преступлений была проведена тщательная работа, однако процесс раскрытия убийства обычно является более сложным и занимает много времени.

"Это не дело одного дня. Иногда в расследования убийств вовлечены несколько структурных единиц полиции и каждая из них играет свою роль в раскрытии преступления.