Судебное расследование уголовного дела о золитудской трагедии завершилось

Прокуратура сначала запросила у суда на подготовку к прениям три месяца, обосновав свою просьбу тем, что дело очень объемное и по нему проходит большое число фигурантов. Суд дал прокуратуре два месяца на подготовку к прениям.

По закону, первым в прениях выступает прокурор, затем потерпевший и обвиняемый или его защитник. Продолжительность судебных прений не ограничивается. После прений каждый из участников имеет право на одну реплику по содержанию речей. По окончании прений суд приглашает обвиняемого сказать последнее слово.

Затем суд приступает к подготовке приговора.

На сегодняшнем заседании суда дополнительные показания дал также обвиняемый руководитель строительных работ компании "Re&Re" Станислав Кумпиньш. Он вновь отрицал свою вину и заявил, что не совсем понимает предъявленное ему обвинение, так как при выполнении своих служебных обязанностей соблюдал все действующие нормативные акты.

Следующее заседание суда назначено 11 июня в 10.00.

При обрушении магазина "Maxima" в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия "Re&Re" Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой. Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница "Maxima Latvija" Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.