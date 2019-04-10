Ср, 10.04.2019
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В Скрунде работница автозаправки устроила погоню за грабителем

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Автозаправочная станция

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 9 апреля, в Скрунде работница автозаправочной станции устроила на своем автомобиле погоню за грабителем, в результате чего злоумышленник попал в аварию, сообщила представитель управления Курземского региона Госполиции Мадара Шершнева.

Около 6.40 сотрудники полиции получили информацию о том, что на автозаправке в Скрунде мужчина залил в свой автомобиль топливо общей стоимостью в 72 евро, взял масло и сигареты и бросился бежать, не заплатив за товары.

После совершения ограбления мужчина 1953 г.р. сел в свой автомобиль и уехал, однако работница автозаправки решила устроить за ним погоню на своей машине. Женщина следовала за злоумышленником до того момента, пока тот не въехал в канаву. Мужчина с травмами был доставлен в медучреждение.

Стражи порядка начали уголовный процесс о воровстве в небольшом объеме. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного годы, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

Полиция также призывает жителей в любой ситуации сначала подумать о своем здоровье и безопасности. Как только произошло преступление, нужно немедленно проинформировать полицию, позвонив по номеру 110 или предоставив подробное описание ситуации.

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