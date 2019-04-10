В Скрунде работница автозаправки устроила погоню за грабителем

Около 6.40 сотрудники полиции получили информацию о том, что на автозаправке в Скрунде мужчина залил в свой автомобиль топливо общей стоимостью в 72 евро, взял масло и сигареты и бросился бежать, не заплатив за товары.

После совершения ограбления мужчина 1953 г.р. сел в свой автомобиль и уехал, однако работница автозаправки решила устроить за ним погоню на своей машине. Женщина следовала за злоумышленником до того момента, пока тот не въехал в канаву. Мужчина с травмами был доставлен в медучреждение.

Стражи порядка начали уголовный процесс о воровстве в небольшом объеме. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного годы, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.