Трамп хочет безграничной власти. Это угроза демократии США?

Как и в случае с военной операцией в Лос-Анджелесе, Трамп сослался на закон многовековой давности. На этот раз это был Закон об иностранных врагах 1798 года, который позволяет президенту депортировать иностранных граждан "враждебной страны", не дожидаясь обычного разбирательства в иммиграционном суде. Администрация Трампа утверждает, что депортированные - террористы из венесуэльской банды "Трен-де-Арагуа", что делает действия президента юридически обоснованными.

Судебная система на самом деле является одним из трех столпов власти в Соединенных Штатах, наряду с исполнительной и законодательной ветвями власти. Разделение властей между ними составляет основу демократии США. Похоже, что поведение Трампа может ослабить это разделение. В Верховном суде США шесть из девяти судей теперь открыто консервативны, трое из которых были назначены самим Трампом. Это создает основу для принятия решений, которые отвечают интересам президента.

Возобладают ли принципы демократии в США?