Трамп хочет безграничной власти. Это угроза демократии США?

Президент США Дональд Трамп по многим вопросам вступает в конфронтацию с судебной и законодательной властью. Эксперты предупреждают об угрозе и рассуждают, может ли власть Трампа подорвать демократические основы США.
Ситуация в Лос-Анджелесе, где тысячи людей почти неделю протестуют против действий иммиграционных властей США, остается крайне напряженной. Ночной комендантский час, введенный мэром города, принес некоторое спокойствие. Но признаков деэскалации нет.
Вслед за подразделениями Национальной гвардии, которую президент США Дональд Трамп отправил в Лос-Анджелес на подмогу силам правопорядка на следующий день после начала протестов, в город также войдут 700 морских пехотинцев. Это элитное подразделение вооруженных сил США, применяемое в качестве сил быстрого реагирования.
По заявлению представителя Пентагона, солдаты должны помочь защитить здания и сотрудников федерального правительства, включая сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE). Именно жесткие рейды агентов ICE в общественных местах по поиску и депортации нелегальных мигрантов вызвали массовые беспорядки. Решительные действия полиции являются важной частью иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. Теперь эта политика защищается с помощью военных.
Широкие права для президента в особых случаях
Обычно президент США не может просто отправить Национальную гвардию, ни, тем более, морскую пехоту в любой штат без просьбы его руководства. Нацгвардия, которую, в первую очередь, развертывают для оказания помощи при стихийных бедствиях, может быть также задействована для обеспечения внутренней безопасности. Дональд Трамп, направляя нацгвардейцев в Лос-Анджелес, сослался на угрозу национальной безопасности. Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации президента США отменить этот указ. "У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата, нагнетание напряженности и перетягивание ресурсов оттуда, где они действительно нужны. Отмените этот указ. Верните контроль Калифорнии", - написал Ньюсом в соцсети X.
Использовать регулярные войска для подавления беспорядков в особых случаях президент США теоретически может, даже без уведомления ответственного губернатора. Это, как и отправка нацгвардейцев, предусмотрено Законом о восстании 1807 года, но применяется этот закон со второй половины 20 века крайне редко. В последний раз американский президент развертывал Национальную гвардию штата без просьбы губернатора в 1965 году. Тогда 36-й президент США Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).
Центральные власти стараются не конфликтовать с губернаторами, учитывая, что автономия 50 штатов считается ценным активом демократического устройства США.
После отправки бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о подаче судебного иска в отношении президента США, министра обороны Пита Хегсета и Пентагона. Он заявил о злоупотреблении властью и предупредил, что демократия в стране находится под угрозой из-за действий Трампа. "Калифорния может быть первой, но это явно не конец, - сказал Ньюсом в телевизионном обращении. - На очереди другие штаты. На очереди демократия".
Трамп бросает вызов собственной судебной системе
Фактически за первые пять месяцев своего второго срока Трамп уже несколько раз вступал в конфронтацию с демократическими институтами своей страны. Например, в случае депортаций, которые он проводил вопреки четким постановлениям суда.
С марта 2025 года в Сальвадор было отправлено более 250 предполагаемых террористов, не являющихся гражданами США. Рейсы, которые доставляли мигрантов в печально известную тюрьму в этой центральноамериканской стране, были осуществлены, несмотря на временную отсрочку депортации федеральным судьей.
Как и в случае с военной операцией в Лос-Анджелесе, Трамп сослался на закон многовековой давности. На этот раз это был Закон об иностранных врагах 1798 года, который позволяет президенту депортировать иностранных граждан "враждебной страны", не дожидаясь обычного разбирательства в иммиграционном суде. Администрация Трампа утверждает, что депортированные - террористы из венесуэльской банды "Трен-де-Арагуа", что делает действия президента юридически обоснованными.
Судебная система на самом деле является одним из трех столпов власти в Соединенных Штатах, наряду с исполнительной и законодательной ветвями власти. Разделение властей между ними составляет основу демократии США. Похоже, что поведение Трампа может ослабить это разделение. В Верховном суде США шесть из девяти судей теперь открыто консервативны, трое из которых были назначены самим Трампом. Это создает основу для принятия решений, которые отвечают интересам президента.
Возобладают ли принципы демократии в США?
А как насчет Конгресса - законодательной ветви власти? Трамп обошел его в самом начале своего второго срока. Каждый президент может издавать указы, которые не должны проходить через Палату представителей и Сенат, две палаты Конгресса. Но Трамп за несколько месяцев своего второго президентства уже издал их больше, чем любой другой президент со времен Второй мировой войны (161 по состоянию на 10 июня 2025 года). Они имеют далеко идущие последствия, к примеру, для прав сообщества ЛГБТК+ или для мировой торговли.
"Трамп определенно войдет в историю как человек, который довел полномочия исполнительной власти до предела", - написал Патрик Мэлоун, профессор государственного управления и политики Американского университета, в электронном письме DW. По мнению эксперта, существуют сомнения относительно того, все ли действия президента были законными, например, в случае закрытия федеральных агентств и массового увольнения государственных служащих во имя эффективности.
"Суды будут разбираться с вопросом законности того, что сделал этот президент, в течение многих лет", - отмечает политолог. А что насчет демократических институтов США? Они находятся под значительным давлением, говорит эксперт. А законы США применяются сегодня к совершенно другой стране, чем та, в которой они были созданы более 200 лет назад. Но эксперт настроен оптимистично. "Институты, как правило, очень трудно разрушить, - считает Мэлоун. - Надеюсь, принципы демократии в конце концов восторжествуют".
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