Чт, 11.04.2019

Шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов в Китае

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Грузовой поезд госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в центральной части Китая. В результате инцидента шесть человек пропали без вести, перадаёт РИА "Новости". 

Инцидент произошёл 10 апреля примерно в 22:00 по местному времени в городе Гунъи. Поезд сошёл с рельсов и врезался в деревенский жилой дом. Причина аварии пока не установлена. 

На данный момент пропавшими числятся четыре человека, которые находились в поезде и два местных жителя. 

На месте инцидента уже работают сотрудники пожарных, полицейских служб, медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления.

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