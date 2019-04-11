Шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов в Китае

Грузовой поезд госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в центральной части Китая. В результате инцидента шесть человек пропали без вести, перадаёт РИА "Новости".
Инцидент произошёл 10 апреля примерно в 22:00 по местному времени в городе Гунъи. Поезд сошёл с рельсов и врезался в деревенский жилой дом. Причина аварии пока не установлена.
На данный момент пропавшими числятся четыре человека, которые находились в поезде и два местных жителя.
На месте инцидента уже работают сотрудники пожарных, полицейских служб, медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления.