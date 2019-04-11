Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где машина сбивает Зеленского

На сайте шоумена сообщили, что штаб действующего президента Украины Петра Порошенко опубликовал видео, где его конкурента Владимира Зеленского сбивает грузовик, передаёт РИА "Новости".
Видео смонтировано на основе агитационной записи, где фаворит избирателей Украины призвал украинцев объединиться ради будущего страны.
В новом же ролике, когда Зеленский говорит, его сбивает грузовик, а потом всплывает надпись: "У каждого своя дорога".
"Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", — сообщили представители Зеленского.
Как сообщается, Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал данные о сайте, где после регистрации пользователю присылаются ссылки на Viber-чат и Telegram-канал. Видео с грузовиком появилось именно на этом канале.
31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.
Видео: