Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где машина сбивает Зеленского

Видео смонтировано на основе агитационной записи, где фаворит избирателей Украины призвал украинцев объединиться ради будущего страны.

В новом же ролике, когда Зеленский говорит, его сбивает грузовик, а потом всплывает надпись: "У каждого своя дорога".

"Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", — сообщили представители Зеленского.

Как сообщается, Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал данные о сайте, где после регистрации пользователю присылаются ссылки на Viber-чат и Telegram-канал. Видео с грузовиком появилось именно на этом канале.

31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.